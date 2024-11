Näher werden wir wohl nie an Half-Life 3 rankommen: Ab jetzt könnt ihr Project Borealis kostenlos ausprobieren

Project Borealis will Gordon Freeman und dem Cliffhanger aus Half-Life 2 endlich gerecht werden.

Ja, was ist denn nun nach dem Ende von Half-Life 2 passiert? Seit 17 Jahren fragen wir uns, was Borealis ist, was es mit dem G-Man wirklich auf sich hat und ob Gordon und Alyx die Combine endgültig besiegen können. Valve hielt sich mit einem dritten Half-Life beziehungsweise mit einer dritten Episode bekanntermaßen seit jeher zurück. Das bedeutet aber nicht, dass Fans dieses Loch nicht füllen können.

Project Borealis ist ein von Fans geschaffenes Spielprojekt, das die offen gelassene Geschichte um Gordon Freeman fortsetzen will und ihr könnt den Prolog jetzt selbst erleben.

Der Prolog von Project Borealis ist jetzt kostenlos auf Steam verfügbar

Seit Episode 2 von Half-Life 2 sind mittlerweile 17 Jahre vergangen und auch Project Borealis ist schon seit 2017 in Entwicklung. Jetzt könnt ihr aber erstmals selbst einen Blick auf die erste spielbare Version werfen, die den etwa zehnminütigen Prolog für den Shooter umfasst.

0:52 Statt Half-Life 3: Prolog von Project Borealis setzt endlich eine der größten Shooter-Storys fort

Der Prolog soll die Fortführung der Geschichte einläuten, die sich auf den schneebedeckten Straßen von Ravenholm abspielt; der Stadt, die in Half-Life 2 als Zombie-Hort fungierte, nachdem die Combine den Zufluchtsort für Flüchtlinge mit Kopfkrabben-Raketen ausgelöscht hatten.

Zurück im warmen HEV-Anzug stapft ihr als Gordon Freeman ausgerüstet mit Brecheisen und Gravity Gun durch den Schnee und trefft auf die altbekannten Monstrositäten. Das Ganze wird in stimmungsvoller Optik präsentiert und dank Unreal Engine 5 wirkt das »neue« Half-Life auch nochmal eine ganze Ecke moderner.

Das Besondere an Project Borealis ist, dass die Geschichte, die hier erzählt werden soll, nicht gänzlich aus den Federn der Fans stammt. Das Spiel basiert auf einem (mittlerweile gelöschten) Blogpost des ehemaligen Valve-Autoren Marc Laidlaw, der 10 Jahre nach Half-Life 2 Episode 2 eine Story-Zusammenfassung für Episode 3 veröffentlichte. Und genau diese Zusammenfassung hat mehr als 80 Freiwillige dazu inspiriert, Project Borealis ins Leben zu rufen.