Was wäre die Welt der PC-Spiele ohne die vielen fleißigen Modder, die Spiele um Verbesserungen erweitern. Und manchmal entstehen völlig neue Spiele, so wie es bei dieser Mod für den VR-Shooter Half-Life: Alyx der Fall ist.

Der Modder Wim Buytaert schickt Protagonistin Alyx in Return to Rapture nämlich mal eben in die Bioshock-Spielwelt. Dafür verwendet er mit Erlaubnis der Entwickler sogar Original-Assets aus Bioshock, wie der Modder gegenüber UploadVR erklärte.

Diese kombiniert er mit Gameplay-Features aus dem großartigen Half-Life: Alyx und erschafft damit eine Art Hybrid aus Half-Life und Bioshock, den alle Interessierten mit VR-Headset kostenlos selbst erleben können. Return to Rapture ist als siebenteilige Mod auf der Seite von Wim Buytaert im Steam Workshop verfügbar.

Vollwertiges Spiel

Bei Return to Rapture ist beachtlich, dass es sich um eine ganze Kampagne handelt, also eine eigene Geschichte erlebt und durchgespielt werden kann. Der Modder hat sogar professionelle Sprecher engagiert, um auffindbare Audioaufnahmen zu vertonen.

Die Gegner, denen Alyx in Rapture begegnet, stammen zwar überwiegend aus Half-Life, aber es gibt auch ein paar Überraschungen.

Als Alyx in der Welt von Bioshock nutzt ihr zudem Fähigkeiten, die ihr im späteren Spielverlauf von Half-Life: Alyx freischaltet und für die Mod angepasst wurden, um besser in die Geschichte zu passen. Wie hochwertig das Gameplay aussieht, könnt ihr im Video sehen.

Aber Vorsicht vor Spoilern: Falls ihr Half-Life: Alyx noch nicht kennt und so manche interessanten Aspekte noch selbst erleben möchtet, solltet ihr das folgende Video nicht anschauen:

Link zum YouTube-Inhalt

Warum im Bereich der VR-Spiele an Half-Life: Alyx kein Weg vorbeiführt, lest ihr im Test. Das Spiel hat Petra Schmitz von der Virtuellen Realität überzeugt, obwohl sie zuvor eher skeptisch war: