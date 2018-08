In einem Blogpost auf moddb.com und auf Reddit bedankt sich der Macher der Mod Half-Life: Echoes bei den Fans für den regen Zuspruch: »Ihr alle seid brilliant. All das Feedback, die Videos, Reviews und Kommentare bedeuten mir alles. Danke.« Nachdem er ein wenig auf seinen eigenen Werdegang eingeht und darauf hinweist, dass er gerade Version 1.2 der Mod veröffentlicht hat, folgt eine persönliche Anmerkung.

Cockburn weist darauf hin, dass er vor einigen Monaten Vater geworden ist. »Ich wurde der Vater des wundervollsten kleinen Jungen auf der Welt«, schreibt er stolz. Doch das Kind kam mit einer Herzkomplikation zur Welt und konnte nur dank einer Operation am offenen Herzen überleben.

"Das war für meine Frau und mich die schwierigste Zeit unseres Lebens. Aber dank des unglaublichen Teams des Royal Hospital for Children in Glasgow, hat er sich nach der Operation vollständig erholt und wird wohl ein normales, gesundes Leben führen können. Nichts kann einen auf eine solche Situation vorbereiten und nicht jeder hat so viel Glück wie wir."