Steam-Chef wird für Aussage gefeiert: »Wenn du ein Spiel versemmelst, hast du es für immer vergeigt«

Es hätte nicht viel gefehlt und Half-Life 1 wäre wohl kaum der Kult-Shooter geworden, der er heute ist.

Es gibt eine neue Veröffentlichung rund um Half-Life! So, haben wir den alten Witz mal wieder noch ein Stück weiter ausgepresst. Nein, natürlich ist kein Half-Life 3 damit gemeint, hoho. Vielmehr reden wir über die YouTube-Dokumentation von Valve zum Serienerstling von 1998.

Denn beinahe wäre Gordon Freemans erstes Abenteuer ein Flop geworden. Valve-Gründer Gabe Newell und andere Urgesteine des Studios erinnern sich nämlich daran, wie schlimm es kurz vor dem ursprünglich angepeilten Release um den Shooter stand. Und Newell lässt in diesem Zusammenhang einen Satz fallen, der bei Fans im Internet derzeit im Rampenlicht steht.

Die Dokumentation könnt ihr euch hier in Gänze ansehen:

Das ist wirklich nicht gut!

Wenn der obige Satz bei der Spieleentwicklung ausgesprochen wird, ist grundsätzlich Alarmstufe Rot angesagt. Valve-Programmierer Ken Birdwell beschreibt damit den Zustand von Half-Life 1 nur wenige Monate vor dem angepeilten Release im November 1997.

Wir waren drei Monate vor der geplanten Auslieferung '97, und es war, als würde das nicht passen. Das ist wirklich nicht gut. Das ist wie ein schnelles Imitat, ein Geldraub, dumm, und das sollten wir nicht tun.

Steam-Oberguru Gabe Newell bläst ins selbe Horn und gibt zu:

Es gab eine große Diskrepanz zwischen dem, was die verschiedenen Gruppen was die Technik und das Leveldesign taten, und was die Animation machte.

Der Publisher Sierra machte aber bereits Druck. Valve schmiss den Shooter auf den Markt und plante, die gröbsten Baustellen mit ein, zwei Patches nach Release zu … Moment, tschuldigung. Falsches Drehbuch. Ach ja, hier: Valve entschied sich zu einem mutigen Schritt, wie Co-Gründer Mike Harrington erzählt:

Wir haben ihnen gesagt, dass wir das nicht auf den Markt bringen werden. Und uns ist klar, dass ihr uns nicht dafür bezahlen werdet, es weiter zu entwickeln, aber wir werden es trotzdem tun.

Gabe Newell droppt die Weisheit des Tages

Der gute Gaben trifft dann eine zitierwürdige Aussage:

Verspätung ist nur für eine kurze Zeit. Schlecht ist für immer. Wir könnten versuchen, die Sache mit Gewalt aus der Welt zu schaffen, aber das ist nicht das Unternehmen, das wir sein wollen, das sind nicht die Menschen, die wir sein wollen. Das ist nicht die Beziehung, die wir zu unseren Kunden haben wollen.

Aus diesem Zitat werden auf Reddit derzeit übrigens viele kreative und oft lustige Abweichungen oder Anspielungen auf andere Valve-Spiele kreiert, natürlich mit dem allgemein sehr beliebten Gabe im Mittelpunkt.

War das nicht Shigeru Miyamoto? Endlich haben wir mal eine gute Gelegenheit, mit einem Mythos aufzuräumen. Oft wird das Zitat A delayed game will eventually be good, a bad game is bad forever. dem legendären Spieleschöpfer von Nintendo zugeordnet. Dabei hat Miyamoto diese Weisheit nicht kreiert. Vielmehr handelte es sich schon in den 90er-Jahren um einen in der Spielebranche weitverbreitetes Motto. Die Hintergründe könnt ihr bei Nintendo Life nachlesen!

Der Rest ist Geschichte: Valve hat sich - ob unbezahlt oder nicht, ist nicht bekannt - ein Jahr mehr Zeit genommen und im November 1998 mit Half-Life einen technisch beeindruckenden und spielerisch famosen Kulttitel veröffentlicht, der bis heute auf drei Hauptteile … ach, verdammt!

Wie bewertet ihr das Vorgehen des damals noch unerfahrenen Valve-Teams? Hättet ihr euch vorstellen können, dass ein legendäres Spiel wie Half-Life beinahe in einem desaströsen Zustand erschienen wäre? Und wie gefällt euch eigentlich Half-Life 3? Also wir finden ja, es läuft absolut prima auf dem Steam Deck 2! Schreibt uns eure Meinung mit der Brechstange in die Kommentare!