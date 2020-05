Halo 2: Anniversary, der nächste Teil der Master Chief Collection, erscheint bereits nächste Woche, nämlich am 13. Mai 2020, für Steam und den Xbox Game Pass für PC. Diese überraschende Ankündigung kam via Twitter, nachdem es in der letzten Zeit ziemlich still um den nächsten Teil der Master Chief Collection geworden war.

In dem Tweet, in dem auch der bekannte Streamer Ninja markiert wurde, seht ihr auch einen witzigen Video-Clip:

Halo 2: Anniversary is coming May 12



cc: @Ninja pic.twitter.com/3V10oWyhIP — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) May 5, 2020

Was hat Ninja mit Halo 2 zu tun?

Ninja ist nicht nur ein extrem bekannter Streamer, sondern war früher auch professioneller E-Sportler, der hauptsächlich Halo 3 spielte. Heute ist er vor allem für seine Aktivitäten in Fortnite bekannt. Er schloss letztes Jahr einen Exklusiv-Vertrag mit der Streaming-Plattform Mixer ab, der ihm neue Rekord-Abo-Zahlen bescherte.

Gestern twitterte Ninja, dass er gerade alte Fotos durchgehe und sich etwas Nostalgisches zum Spielen wünschte. Einen Tag später erfolgte die offizielle Ankündigung von Halo 2, in der er direkt markiert wurde. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen kleinen Publicity-Stunt - vermutlich wird Ninja dann auch zum Release Halo 2: Anniversary streamen.

Set your alarm for tomorrow morning oclock — Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) May 5, 2020

Was ihr zum Release wissen solltet

Wo kann ich es kaufen?

Momentan findet sich Halo 2: Anniversary auf Steam nur als Teil der kompletten Master Chief Collection für 40 Euro. Darin sind bis jetzt Halo: Reach und Halo: Combat Evolved Anniversary enthalten, außerdem erhaltet ihr ohne weiteren Aufpreis Zugriff auf die anderen Serien-Teile, sobald diese erscheinen.

Falls ihr den Xbox Game Pass für PC besitzt, ist Halo 2 darin ab Release enthalten. Auch hier gilt: Sobald die restlichen Halo-Spiele erscheinen, bekommt ihr Zugriff. Ihr könnt euch hier für das Spiele-Abo anmelden.

Wann ist der Release?

Eigentlich erscheint Halo 2: Anniversary bereits am 12. Mai, aber aufgrund der Zeitverschiebung entspricht das bei uns - auch laut der offiziellen Ankündigung bei Steam - dem 13. Mai um 5 Uhr morgens.

Was steckt in Halo 2: Anniversary?

Der PC-Port kommt mit einigen Optimierungen wie 4K-UHD-Texturen und 60 FPS. Dabei habt ihr die freie Wahl zwischen der neuen Grafik oder der des Originals. Ihr könnt die komplette Kampagne mit sämtlichen 15 Missionen spielen, außerdem gibt es einen Multiplayer mit vielen überarbeiteten Maps.

Die Beta-Phase von Halo 2: Anniversary startete im März 2020. Darin wurden nicht nur die neuen Gameplay-Features, sondern auch die Forge für Halo Reach und der Aufnahme-Modus »Theatre« getestet.