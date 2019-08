Ninja schlägt in einer Woche auf Mixer seinen Abo-Rekord von Twitch um das Vierfache

Vergangene Woche wurde die Streaming-Szene ordentlich durchgewürfelt. Der Twitch- und Fortnite-Superstar Ninja hat Amazons-Plattform den Rücken zugekehrt und wird von nun an auf Mixer senden. Ein großer Schritt, immerhin lässt der Amerikaner damit ganze 14,7 Millionen Twitch-Follower hinter sich.

Allerdings scheint die Plattform nur einen Bruchteil seiner Fans wirklich wichtig zu sein. Auf Twitter gab Tyler »Ninja« Blevins bekannt, dass die Zahl an Mixer-Abonnenten nach nur einer Woche die Millionen-Marke geknackt hat. Ein unglaubliche Rekord-Zahl, die er auf Twitch nicht einmal ansatzweise erreichen konnte.

Interessanterweise übersteigt die Abo-Zahl sogar seine Follower auf Mixer. Zum Zeitpunkt dieser News steht Ninja in diesem Bereich noch bei »nur« 812.000. Und das, obwohl Follower, anders als Abonnenten, kein Geld ausgeben müssen. Im Falle von Ninja kommt diese hohe Zahl auf Mixer aber nicht von ungefähr.

Today we hit 1,000,000 active subscribers on mixer ^-^ thank you for all the incredible support. I haven't felt this good in a long time. pic.twitter.com/kdLgBJk0Ud