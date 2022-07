Halo Infinite: Koop-Modus soll bald erscheinen - und vermeidet eine große Sünde

Was haben Far Cry 6 und Dying Light 2 gemeinsam? Richtig: Sie können im Koop gespielt werden, aber der Story-Fortschritt wird nur für den Host gespeichert. Eingeladene Koop-Gäste schauen, sobald sie wieder in ihre eigene Welt wechseln, in die Röhre.

Warum das wichtig für Halo Infinite ist? Weil die Entwickler beim kommenden Koop-Modus auf diese Einschränkung verzichten. Dies kündigt das Team in einem neuen Beitrag auf der Halo-Webseite an und verrät noch mehr Details zum von Fans langersehnten Update.

Fortschritt für alle Spieler im Koop

Koop-Kampagne und Halo: Das ging über viele Jahre Hand in Hand - bis Halo Infinite kam. Beim jüngsten Serienteil gab es zum Release keine Möglichkeit, die Kampagne mit anderen Spielern zusammenzuspielen. Das soll sich nun in nicht allzu ferner Zukunft ändern.

Einen offiziellen Releasetermin für das Koop-Update gibt es zwar noch nicht, dafür aber soll schon in wenigen Tagen ein erster Beta-Test stattfinden. Vom 11. bis zum 22. Juli können Mitglieder des Xbox Insiders Programm den Koop-Modus testen.

Im selben Atemzug verriet 343 Industries auch ein entscheidendes Detail: Die Kampagne von Halo Infinite kann nach dem Update von bis zu vier Spielern gleichzeitig durchgespielt werden. Dabei wird der Fortschritt für jeden Spieler automatisch übernommen und nicht nur für den Host.

Microsoft als Rettet der Spielewelt? Über Microsofts Wandel und welche Rolle dabei der Game Pass spielt, haben wir kürzlich im Podcast gesprochen:

33 18 Mehr zum Thema Rettet Microsoft die Spieleindustrie oder folgt das böse Erwachen?

Im Kern bedeutet das, dass sämtliche absolvierten Haupt- und Nebenmissionen, freigeschaltetes Equipment, gefundene Collectibles und alle anderen Dinge übernommen werden. Die Zeiten, in denen man das Spiel eines anderen spielst, sind vorbei , so die Entwickler im Blogeintrag. Spieler können problemlos zwischen Koop- und Singleplayer wechseln, ohne dass sie dabei Fortschritt verlieren.

Das gilt ebenso, falls ihr einem Koop-Speicherstand beitretet, der bereits weiter in der Kampagne fortgeschritten ist. In dem Fall erstellt das Spiel automatisch eine Version der Spielwelt, in der lediglich die Missionen abgeschlossen sind, die bereits alle Teammitglieder erledigt haben.

Koop mit Crossplay-Funktion

Da Halo Infinite bereits im Mehrspieler-Modus eine Crossplay-Unterstützung bietet, wird das auch im Koop fortgeführt. Ihr könnt also auch mit Spielern auf der Xbox zusammenspielen, ohne dass es dabei zu Problemen kommen soll.

Wann das Koop-Update final erscheinen soll, ist derzeit noch nicht in Stein gemeißelt. Die Entwickler planen, den Koop-Modus voraussichtlich im August 2022 zu veröffentlichen.

Jetzt seid ihr gefragt: Freut ihr euch auf den Koop-Modus von Halo Infinite oder kommt dieser zu spät? Habt ihr eventuell die Kampagne schon alleine durchgespielt? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare!