Zur EM in Deutschland streamt HandOfBlood eins der legendärsten Fußballspiele auf antiker Hardware

Das war tatsächlich die Grafik von FIFA 98: Dank Streamer Hänno/HandofBlood ist das 27 Jahre alte Fußballspiel gerade wieder in aller Munde.

Da werden Erinnerungen wach: Der bekannte deutsche Streamer HandofBlood (über eine Million Follower auf Twitch und YouTube) setzt seine Retro-Abenteuer mit einem restaurierten Windows-98-PC fort und widmet sich passend zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland einem legendären Fußballspiel.

Die Rede ist von FIFA 98: Die WM-Qualifikation oder Road to World Cup, das in den ewigen Bestenlisten der Simulationen von Publisher Electronic Arts immer wieder auf den vorderen Plätzen auftaucht.

Auch bei GameStar war es damals in den Top 5 der besten FIFA-Spiele zu finden - nicht zuletzt wegen des legendären Soundtracks mit »Song 2« der Gruppe Blur:

Von 2016: Die 5 besten FIFA-Spiele - Evolution des virtuellen Fußballs

Was passiert im Stream?

HandofBlood beziehungsweise Hänno hat sich für sein Publikum nun also den Klassiker vorgenommen und sich bei der dargestellten Partie ebenfalls für einen Klassiker entschieden: Deutschland gegen Brasilien.

Die Nationalmannschaft der Bundesrepublik mit so schillernden Namen wie Möller, Hässler, Klinsmann und Sammer tritt also gegen Romario, Ronaldo, Roberto Carlos und Rivaldo an.

Weil es sich um die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 1998 handelt (das Spiel erschien Ende 1997), spielt HandofBlood im Pariser Fußballstadion und - das war damals gar nicht so ungewöhnlich am PC - benutzt die Tastatur als Eingabegerät.

Doch gerade, als der Anstoß erfolgen soll, stürzt das Spiel ab. Bei Minute 05:54 könnt ihr das Drama mitverfolgen:

Nach einem Neustart des Spiels geht's dann aber endlich los - und HandofBlood spielt der brasilianischen Verteidigung Knoten in die Beine.

7:0 für Deutschland heißt es am Ende - das Kommentatoren-Duo Wolf-Dieter Poschmann und Werner Hansch ist angemessen beeindruckt.

FIFA 98 gilt heute als Abandonware; kaufen lässt sich das Spiel regulär nicht mehr, auf einschlägigen Webseiten steht es aber zum kostenlosen Download zur Verfügung. Betreiber und Nutzer bewegen sich dabei in einer rechtlichen Grauzone.

Alternativ könnt ihr das Spiel noch auf Ebay und anderswo auftreiben, braucht dann aber wie HandofBlood einen alten PC mit CD-Laufwerk oder eine entsprechend antike Konsole (SNES, Sega Saturn, Genesis, PS1 oder Nintendo 64).