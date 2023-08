HandOfBlood entdeckt Steam-Geheimtipp für 4 Euro im Weltall: »Es ist klein aber fein«

Da wirds bunt und wild: In Time Wasters ballert, blitzt und feuert ihr euch nur so durch die Horden an Gegnern.

Eine Armada an Feinden, die aufgrund schierer Masse das kleine Schiff zu zerdrücken droht, schiebt sich langsam über das bunte Comicweltall. Mehrfach schafft es der Youtuber HandofBlood im Steam Geheimtipp Time Wasters noch in letzter Sekunde sich aus dem Klammergriff der Horden zu befreien, doch dann kommt der unvermeidliche Moment.

Von einer Sekunde auf die andere ist er umzingelt und trotz diverser Power-Ups muss er sich geschlagen geben. Macht nix, die nächste Runde kommt sofort, er hat Blut geleckt. Für vier Euro konnte er da nicht nein sagen.

Worum gehts in Time Wasters?

Der Titel bezeichnet sich selbst als ein Weltraum-Shooter Bullet Heaven Roguelite. Und da steckt wahrlich das Wichtigste drin, denn ihr fahrt mit einem Raumschiff über eine zweidimensionale Karte, sammelt Gold und verschiedenartige Würfel ein. Je länger ihr einen Run durchhaltet, desto stärkere Gegner trefft ihr und braucht umso mehr Feuerkraft, um euch eurer Schiffshülle zu erwehren.

Vor jedem neuen Versuch wählt ihr einen von mehreren freischaltbaren Kapitänen aus, die sich alle durch ihre Startausrüstung unterscheiden. Und was zu Anfang fast schon einschläfernd wirkt, wir rasch flotter und anspruchsvoller.

Zentral für das Gameplay sind verschiedene Planeten, die euch regelmäßig die Möglichkeit einräumen, eure Durchschlagskraft oder Überlebensfähigkeit auf unterschiedlichste Weise zu erhöhen. Zwischen den einzelnen Runs könnt ihr genretypisch für roguelikes Upgrades auswählen, die entweder eure Kapitäne, die Planeten oder die einzelnen Power-Ups verstärken.

Es ist klein, aber fein!

So urteilt HandofBlood letztendlich und empfiehlt den vier Euro-Titel vor allem auch für die ein oder andere Runde auf dem Steamdeck.

Und wer nun Bock auf ein weiteres interessantes Spiel hat, das neue Wege geht, seinen Reiz aber aus einem gemächlicheren Mix von Elementen zieht, der oder die sollte sich einmal Dave the Diver näher anschauen.

