Mit Close Combat: The Bloody First ist vor wenigen Tagen der neueste Teil der Hardcore-Strategiereihe von Slitherine erschienen. Das Spiel setzt wie seine Vorgänger auf historische Genauigkeit und schickt euch in pausierbare Echtzeitschlachten im Zweiten Weltkrieg.

Falls ihr solche Szenarien mögt, aber wenig Erfahrung mit dem Genre habt, schaltet doch am 10. Oktober bei unserem Twitch-Kanal MAX ein. Dort stürzt sich unser Experte Alex Beck in die Schlacht und erklärt euch, was die Faszination hinter der Hardcorestrategie ausmacht.

Alle Infos auf einen Blick

Wo sehe ich den Stream?

Auf unserem Twitch Channel Monsters and Explosions, kurz MAX.

Wann beginnt der Stream?

Alex streamt am 10. Oktober von 17 Uhr bis 19 Uhr Close Combat: The Bloody First für euch. Wenn ihr schon davor mit ihm chatten wollt, schaut ab 16 Uhr beim Daily Chat rein.

Was ist Close Combat: The Bloody First?

The Bloody First ist der neueste Teil der Close-Combat-Reihe. Ihr übernehmt im Zweiten Weltkrieg das Kommando der 1. US-Infanteriedivision und kämpft in Tunesien, Sizilien und der Normandie. Neu für die Reihe ist der Einsatz einer 3D-Engine.

Gibt es auch was zu gewinnen?

Ja! Unter allen Teilnehmern verlosen wir in Kooperation mit Matrix Games und GOG.com fünf Close-Combat-Spiele-Bundles. Darin stecken neben The Bloody First neun weitere Spiele der Reihe.

Wir freuen uns auf euch! Wenn ihr noch mehr Lust auf Hardcorestrategie habt, schaut auf Alex' privatem Twitch-Kanal vorbei. Dort streamt er als Hobbygeneral.