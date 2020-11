Hardware bei Plus: Alle Guides, Ratgeber und Analysen im Überblick

Verfolgt ihr gespannt die aktuellen Entwicklungen auf dem Hardware-Markt? Oder sucht ihr vielleicht nach Upgrade-Tipps für euren PC? Bei GameStar Plus findet ihr Hardware-Kaufberatung für das Jahr 2020, Upgrade-Guides für die neuen Grafikkarten und weitere spannenden Experten-Meinungen und Analysen zu aktuellen Themen aus dem Technik-Bereich. Hier fassen wir die spannendsten Artikel für euch zusammen.

Welche Hardware-Themen sollen wir in Zukunft bei GameStar Plus behandeln? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

1. (Upgrade-)Guides zur Nvidia Geforce RTX 3070/3080/3090

Geforce RTX 3080 Upgrade-Guide: Diese Hardware braucht ihr

Eine RTX 3080 ist extrem schnell, doch auch die restliche PC-Hardware muss dazu passen. Unser Guide verrät euch, was euer PC mindestens benötigt.

Jetzt Guide lesen

RTX 3070 Upgrade-Guide: Diese Hardware braucht ihr für die Nvidia-GPU

Ihr spielt mit dem Gedanken, euch eine Nvidia Geforce RTX 3070 zuzulegen? Wir verraten euch, ob euer System dafür bereit ist oder ob es ein Upgrade benötigt.

Jetzt Guide lesen

Guide zur RTX 3080/3090: So reduziert ihr Lautstärke und Stromverbrauch ohne Performance-Verlust

Eure Nvidia Geforce RTX 3080/RTX 3090 ist zu laut oder ihr wollt einfach nur etwas Energie sparen? Lest dazu unseren Undervolting-Guide für Grafikkarten!

Jetzt Guide lesen

2. Hardware-Kaufberatung für das Jahr 2020

Mainboards für Ryzen & Intel 2020: Was bei AM4 und B450 wichtig ist

Welches Mainboard für welche Intel-CPU? Und was müssen Besitzer eines AMD Ryzen beim Kauf von Zen 3 beachten? Wir geben Tipps: Lohnt sich eine B550-Platine?

Jetzt Kaufberatung lesen

Nvidia Ampere vs. AMD RDNA 2: Was beim Grafikkarten-Kauf 2020 wichtig ist

Nvidia bringt endlich einen Nachfolger zu Turing, spürt aber AMDs Atem im Nacken. Was ihr beim Grafikkarten-Kauf 2020 beachten müsst.

Jetzt Kaufberatung lesen

AMD Ryzen vs. Intel Core i9: Was beim CPU-Kauf 2020 wichtig ist

AMDs Ryzen hat die Herzen der Gamer erobert und jagt Intel vor sich her. Der Prozessoren-Markt ist so stark in Bewegung wie lange nicht mehr. Was ihr beim Aufrüsten beachten müsst.

Jetzt Kaufberatung lesen

3. Stromverbrauch an PC und Konsole - und Spar-Tipps

Stromverbrauch am PC: Wir messen Grafikkarte, CPU, etc. - und geben Spar-Tipps

Wir messen nach, welche PC-Hardware die meiste Energie braucht - und wie ihr Stromkosten sparen könnt.

Jetzt Artikel lesen

Stromverbrauch an der Konsole: Warum euch PS5 und Xbox X noch mehr kosten werden

Wie viel Strom brauchen Konsolen wie PlayStation 4, Nintendo Switch & Xbox One? Was darf man von der Next-Gen-Hardware in Sachen Energiebedarf erwarten? Wir messen es.

Jetzt Artikel lesen

4. Analysen und Experten-Meinungen

8K-Gaming auf dem PC ist nicht die Zukunft, sondern unnötig

Nach Xbox Series X und PlayStation 5 ist das 8K-Schlagwort mit Nvidias RTX 3090 endgültig auch auf dem PC angekommen. Zu unrecht, findet Hardware-Redakteur Nils Raettig.

Jetzt Kolumne lesen

Ryzen 5000: Warum es jetzt an der Zeit ist, zu AMD zu wechseln

Hardware-Experte Alex ist überzeugt: AMD ist mit den Ryzen 5000 Historisches gelungen ist - und diese könnten Intel nun den Performance-Thron streitig machen.

Jetzt Kolumne lesen