Harrison Ford hat den neuen Captain America ordentlich eingeschüchtert

Anthony Mackie bekommt als Sam Wilson bald seinen eigenen Captain America-Film. Und dabei ist sogar Harrison Ford mit am Start. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ja, Harrison Ford wird tatsächlich Teil des Marvel Cinematic Universe. Der Darsteller von Kultrollen wie Han Solo oder Indiana Jones spielt in Phase 5 des mittlerweile 32 Filme starken Film-Universums General Thaddeus Thunderbolt Ross und ersetzt damit den 2022 verstorbenen Schauspieler William Hurt.

Damit wird Harrison Ford in den kommenden Leinwandabenteuern der Marvel-Helden Thunderbolts und Captain America: Brave New World zu sehen sein. Und dass Ford mit mittlerweile 80 Jahren nichts an seiner Präsenz eingebüßt hat, verrät jetzt der Sam Wilson-Darsteller Anthony Mackie.

Da verschlägt es selbst Captain America die Sprache

Im Interview mit Inverse beschreibt der neue Schauspieler von Captain America nach Chris Evans, dass er von Harrison Ford so eingeschüchtert war, dass er glatt seine Dialogzeilen vergessen hatte:

Der erste Tag [mit Harrison Ford] hat mich komplett eingeschüchtert. Ich war so verdammt nervös, dass ich mich an meine Zeilen nicht länger erinnern konnte. Er ist Harrison fucking Ford! Er bringt einfach eine gewisse Aura mit sich. Aber gleichzeitig löst er das wirklich schnell auf, weil er ein wirklich cooler Typ ist - er ist alles, was ein Film-Star verkörpern sollte. Wenn er sagt Lasst uns dieses Stück Scheisse drehen , dann wird jeder sofort nachziehen Ja, drehen wir die Scheisse.

Wann Harrison Ford im MCU auftritt

Die MCU-Filme mit Harrison Ford haben übrigens schon einen Release-Termin. Captain America: Brave New World startet am 26. Juli 2024 in den Kinos, Thunderbolts folgt dann am 20. Dezember 2024. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

Tatsächlich hatten Mackie und Ford schon 2003 mit Hollywood Cops an dem gleichen Film mitgewirkt. Allerdings spielte Mackie hier nur eine kleine Rolle und hatte möglicherweise nicht viel mit Harrison Ford zu tun.

Und falls ihr euch übrigens dafür interessiert, ob Thaddeus Ross wie schon in der Comic-Vorlage zum Red Hulk wird, hat Harrison Ford genau die Antwort parat, die nur von Harrison Ford kommen könnte. Schaut dafür einfach in das folgende Video ab Minute 02:43:

Freut ihr euch auf Harrisons Fords Debüt im Marvel Cinematic Universe? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Captain America: Brave New World und Thunderbolts? Wie gut haben euch die letzten Filme mit dem Darsteller von Han Solo und Indiana Jones gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!