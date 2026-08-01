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The Odyssey: Viele Spieler kommen offenbar aus dem Kino und laden zuhause gleich das passende Assassin's Creed runter

Praktisch, wenn die Google-Suche einem direkt das Ubisoft-Spiel mit gleichem Titel wie der Nolan-Film vorschlägt. Die Spielerzahlen zeigen einen auffallenden Anstieg.

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Stephanie Schlottag
01.08.2026 | 08:45 Uhr | ca. 1 Minute Lesezeit
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AC Odyssey spielt ungefähr 430 bis 420 vor unserer Zeit. Der trojanische Krieg (oder zumindest die historische Basis dafür) ist nochmal fast tausend Jahre älter. AC Odyssey spielt ungefähr 430 bis 420 vor unserer Zeit. Der trojanische Krieg (oder zumindest die historische Basis dafür) ist nochmal fast tausend Jahre älter.

Gute Zeiten für Medien, die die Odyssee im Titel tragen: Während Christopher Nolans Drama im Kino die Kassen klingeln lässt, darf sich nun auch Ubisoft über einen deutlichen Aufschwung freuen. Denn die Spielerzahlen von Assassin’s Creed: Odyssey schnellen gerade nach oben.

Da besteht natürlich ein Zusammenhang, den wir mal näher beleuchten wollen. Hier zur Einstimmung vorweg ein Trailer zum Film:

Video starten 2:26 »Sieht das krass aus« - Der Trailer zu Christopher Nolans The Odyssey haut Fans völlig von den Socken, nur eine Kleinigkeit stört sie

Klare Zahlensprache

Analysiert hat die aktuellen Zahlen eine Marktforschungsfirma. Hier gibt’s den gesamten Post dazu, wir fassen das Wichtigste gleich darunter zusammen.

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Bei Steam sind die Spielerzahlen von AC Odyssey demnach in den ersten zehn Tagen nach Kinostart des Films um 26 Prozent gestiegen. Bei Steam hat es laut steamdb derzeit meistens um die 6.000 aktiven Spieler gleichzeitig, doppelt so viel wie das deutlich neuere AC Shadows. Bei PlayStation (94 Prozent mehr) und Xbox (134 Prozent mehr) war der Anstieg sogar noch deutlich größer. 

Auf den Konsolen lässt sich das in den Augen der Forscher durch die Abo-Angebote Game Pass und PlayStation Plus erklären, in denen AC Odyssey verfügbar ist. Aber Ubisoft hat auch aktiv daran mitgewirkt, zum Beispiel, indem sie die Werbetrommel für ihre Discovery Tour gerührt haben.

Das ist in den neueren AC-Spielen ein Feature, mit dem man die historischen Settings in einer Art virtueller Museums-Tour erkunden kann. Alle, die sich jetzt frisch fürs alte Griechenland begeistern, können also direkt mehr über die echte Geschichte lernen.

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Das derzeit meistgespielte Assassin’s Creed auf Steam ist das Remake Black Flag Resynced. Ein eher wenig überraschender Fakt, es ist ja auch der neueste Release der Reihe. Danach geht’s wohl mit AC Hexe weiter, das laut glaubhafter Hinweise und Gerüchte in Deutschland spielen könnte. Mehr dazu lest ihr in den verlinkten Artikeln oben.

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Assassin's Creed: Odyssey

Assassin's Creed: Odyssey

Genre: Action

Release: 05.10.2018 (PC, PS4, Xbox One)

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