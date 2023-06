Ab heute gratis: Das müsst ihr zum neuen Harry-Potter-Spiel Magic Awakened wissen

Harry Potter Magic Awakened erscheint am 27. Juni 2023 - auch auf dem PC.

Der Release von Hogwarts Legacy ist nun schon knapp fünf Monate her. Falls ihr ein neues Harry-Potter-Spiel sucht, könntet ihr heute fündig werden. Mit Harry Potter: Magic Awakened startet auf ein neues Mobile-Rollenspiel. Wir haben alle wichtigen Infos zum heutigen Release.

Alle Infos zu Harry Potter: Magic Awakened

Wann erscheint Harry Potter: Magic Awakaned?

Harry Potter: Magic Awakened erscheint am 27. Juni 2023 weltweit für Android, iOS und PC, somit auch in Deutschland.

Was ist Harry Potter: Magic Awakened für ein Spiel?

Euch erwartet ein Rollenspiel mit Sammelkarten. Insgesamt gibt es über 70 davon, die euer Charakter dann im Kampf einsetzen kann, um Zauber wie Stupor und Incendio zu wirken oder Begleiter zu beschwören.

Gekämpft wird übrigens in Echtzeit im Duellier-Club in 1v1- und 2v2-Partien gegen menschliche Mitspieler oder im Verbotenen Wald, wo ihr im Koop auf Raids gegen Bossmonster gehen könnt. Außerdem gibt es eine Art Rhythmus-Minispiel, bei dem man sich im Stil von osu! über den Bildschirm tasten muss.

Mehr Eindrücke vom Gameplay könnt ihr euch im Trailer verschaffen:

4:17 Harry Potter: Die Magie erwacht - das bevorstehende Hogwarts-Spiel zeigt im Trailer Gameplay

Kann man Harry Potter: Magic Awakened auch auf dem PC spielen?

Ja, das Spiel ist auch für den PC verfügbar. Auf der offiziellen Webseite könnt ihr euch den PC Client herunterladen. Um eure Spieldateien dauerhaft zu sichern, benötigt ihr allerdings ein Konto beim chinesischen Publisher Netease.

Alternativ könnt ihr auf der Webseite auch eine APK-Datei herunterladen und diese mit dem Android Emulator eurer Wahl nutzen, etwa BlueStacks oder LDplayer. Hier könnt ihr eure Daten dann auch per Google-Konto sichern und so am PC spielen, ohne einen Netease Account zu registrieren.

Wie umfangreich ist der Download von Harry Potter: Magic Awakened?

Harry Potter: Magic Awakened ist für ein Mobile-Spiel ziemlich groß, die Downloadgröße beträgt satte 15,4 Gigabyte.

Ist Harry Potter: Magic Awakened Pay2Win?

Ja, das Spiel setzt auf eine typische Free2Play-Mobile-Game-Monetarisierung. Ihr könnt für Echtgeld Schlüssel kaufen, mit denen sich Lootboxen öffnen lassen, in denen zusätzliche Karten enthalten sind. Es genügt allerdings nicht, eine Karte nur einmal zu erhalten: Mit Duplikaten lassen sich die Zauber und Begleiter aufwerten. Um eine Karte der Qualität Gewöhnlich aufs höchste Level steigern zu können, benötigt ihr 1.000 Kopien der Karte.

Zwar könnt ihr im Spiel alle Karten ohne Echtgeldeinsätze verdienen, wer aber Lootboxen kauft, kommt selbstverständlich schneller an starke Karte und deren Duplikate. So hat die Person definitiv Vorteile in den PvP-Duellen.