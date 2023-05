Quidditch Champions: Streamer leakt Gameplay des neuen Harry Potter-Spiels

Ein Leak zeigt erstes Gameplay von Quidditch Champions.

Da hat wohl jemand den Revelio-Zauber etwas zu früh gesprochen und Gameplay von Quidditch Champions enthüllt. Erst kürzlich startete die zweite Playtest-Phase des neuen Harry Potter-Spiels. Ein Streamer scheint jetzt gegen das NDA verstoßen und das Spiel bereits gestreamt zu haben. Auf seinem Kanal ist die Aufzeichnung nicht mehr vorhanden, aber das Internet vergisst bekanntlich nie. Die Gameplay-Clips tauchten kurze Zeit später auf Reddit auf.

Das zeigen die Leaks zu Quidditch Champions

Der erste Clip zeigt ein Haus-Match auf dem Quidditch-Feld von Hogwarts und erinnert in vielerlei Hinsicht an EAs Quidditch-Spiel aus dem Jahr 2003. Der Streamer spielt einen Jäger aus Gryffindor und versucht, den Spielball Quaffel durch die Ringe des gegnerischen Teams zu werfen, um Punkte für sein Team zu gewinnen.

Die Spieler auf dem Feld werden durch einen farbigen Strahl hervorgehoben, den ihre Besen hinter sich herziehen. Der Quaffel wird mit einem orangen Kreis markiert, wenn wir ihn nicht in der Hand halten. Können wir den Ball einem Mitspieler zupassen, wird auch dieser mit einem Kreis markiert.

Unten scheint es eine Art Ausdaueranzeige zu geben. Das obere UI zeigt den Punktestand und die verbleibende Spielzeit. Die Symbole rechts und links markieren vermutlich, ob Hüter, Treiber und Sucher des jeweiligen Teams noch im Spiel sind. Die Anzeige darunter könnte darstellen, wie nah die Sucher am goldenen Schnatz sind.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Charaktererstellung

Der zweite Clip zeigt die Charakterauswahl in Quidditch Champions. Es wird offenbar möglich sein, jede Position zu spielen - wobei Treiber, Hüter und Sucher erst freigeschaltet werden müssen. Im Video sind bisher auch nur die Häuserteams von Hogwarts zu sehen. Ob es wie in Harry Potter: Quidditch-Weltmeisterschaft auch internationale Teams geben wird, ist unklar.

Das neue Quidditch-Spiel spielt zur Zeit der Bücher, denn es enthält bekannte Charaktere wie Harry Potter, Ron und Ginny Weasley, Cho Chang, Madam Hooch oder Draco Malfoy. Ihr könnt außerdem aus unterschiedlichsten Besen wählen und sogar bestimmen, wie die Spur aussieht, die euer Besen in der Luft hinterlässt. Selbst die Ringe und die Jubelposen können individuell eingestellt werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ein Release-Termin steht noch nicht fest. Unbekannt ist auch, ob es eine Open Beta geben wird. Anmeldungen für die Playtests sind auf der Website von Warner immer noch offen. Was wir bereits zu Quidditch Champions wissen, haben wir euch in unserer Übersicht zusammengefasst:

Was haltet ihr vom geleakten Gameplay zu Quidditch Champions? Sagt euch der bunte Cartoon-Look zu? Sieht das Gameplay so aus, wie ihr es euch erhofft habt? Oder seid ihr vom bisher Gezeigten enttäuscht? Was müsste das perfekte Quidditch-Spiel für euch liefern? Schreibt uns eure Meinung doch gerne in die Kommentare!