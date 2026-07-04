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Harry Potter: Die langen Haare in Teil 4 waren das Ergebnis falscher Versprechungen und ärgerten die Stars genauso wie die Fans

Mit den langen Jahren von Harry, Ron, Neville und den anderen Figuren haben nicht einmal die Darsteller damals gerechnet.

Profilbild von Franziska Hammerschmidt

Franziska Hammerschmidt
04.07.2026 | 10:26 Uhr

So sahen Rupert Grint (links) und Daniel Radcliffe (rechts) im vierten Harry-Potter-Teil aus. Bildquelle: Warner Bros. So sahen Rupert Grint (links) und Daniel Radcliffe (rechts) im vierten Harry-Potter-Teil aus. Bildquelle: Warner Bros.

Harry Potter und der Feuerkelch hätte wohl auch »Harry Potter und die langen Haare« oder »Harry Potter und das Jahr, in dem niemand zum Friseur ging« heißen können. So jedenfalls wird der vierte Teil der magischen Filmreihe scherzhaft in der Meme-Community auf Reddit genannt.

Doch nicht nur Fans waren von den wallenden Mähnen der Darsteller irritiert. Auch Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Co. fanden, so sehen keine Teenager aus, die ihre ersten Kontakte mit der Liebe knüpfen.

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»Nein, das bleibt doch jetzt nicht so?«

Zum 20. Jubiläum feierte Harry Potter im Jahre 2022 eine große Reunion, die im Rahmen des Dokumentarfilms Return to Hogwarts stattfand. Natürlich mit dabei: Daniel Radcliffe alias Harry Potter. In einem Interview verriet der damals 32-jährige Schauspieler, dass die Produktion wohl etwas geflunkert hat, was den Friseurbesuch vor den Dreharbeiten betrifft.

Demnach sollten Radcliffe und seine Kollegen ihre Haarpracht zwischen den Drehs von Der Gefangene von Askaban und Der Feuerkelch einfach wachsen und gedeihen lassen. Um einen vernünftigen Schnitt würde man sich kümmern, wenn alle ans Set zurückkehren. Doch die Angelegenheit wurde letztendlich doch haariger als gedacht:

Mein einziger Kritikpunkt an [Regisseur] Mike Newell ist, dass sie [die Produktion - Anm. d. Red.] jedes Jahr, wenn wir nach den Dreharbeiten aufbrachen, sagten: »Lasst euch über den Sommer nicht die Haare schneiden. Wir schneiden sie euch, wenn wir zurückkommen, und entscheiden dann, was wir machen wollen.« Und Rupert [Grint] und ich haben beide monatelang brav unsere Haare wachsen lassen und sind dann zum Dreh erschienen. 

Er [Newell] meinte nur: »Oh ja, super!« Und wir sagten: »Nein, du lässt uns doch nicht so, oder? Wir sollen in diesem Film doch Teenager werden und mit Mädchen ausgehen. So [zeigt auf die Haare] bleibt das doch nicht, oder?« Ich glaube, wir waren ziemlich am Boden zerstört, als uns klar wurde, dass es doch so sein würde.

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Fans lachen mittlerweile drüber

Auch Jahre später gibt es etliche Reddit-Posts, die nur ein Thema haben: Die Frisuren der Zauberschüler. tea_lover_88 vermutet, dass der damalige Haartrend für die Entscheidung der Produktion sorgte: Ich finde es so lustig, weil das während der Zeit, als der Film gemacht wurde, Fashion war 🤣 keine anderen Trends haben es jemals in einen der Filme geschafft.

Das Erste, was RosieGeee mit Der Feuerkelch verbindet, sind nicht etwa das Trimagische Turnier, der Ball oder Cedrics tragischer Tod, sondern … na, was glaubt ihr? Jupp, die fetzigen Haarprachten der Schauspieler.

Hach ja, das waren noch Zeiten. Das ist alles mittlerweile so lange her, dass wir dieses Jahr schon eine Neuverfilmung von Harry Potter bekommen. Die neue Serie soll Weihnachten 2026 auf HBO Max erscheinen. Mehr Infos dazu bekommt ihr in der obigen Box, wo wir euch aktuelle Artikel dazu verlinken.

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