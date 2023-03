Hat Diablo 4 ein Balancing-Problem? Großer Streamer will Beweis liefern

Barbaren haben in Diablo 4 schweres Spiel, während Zauberer eine Fete feiern.

Drei Klassen waren in der geschlossenen Beta von Diablo 4 verfügbar, doch nicht jede konnte glänzen wie die anderen. Insbesondere der Barbar scheint gerade in den ersten Spielstunden ein deutlich schwierigeres Leben zu haben, als die anderen beiden Klasse.

Immer häufiger kreist die Diskussion rund um Diablo 4 darum, dass die Klassen-Balance noch nicht an dem Punkt ist, wo sie sein soll. Gerade große YouTuber wie etwa Rhykker betonen in ihren Reviews, dass das Spiel je nach Blickwinkel und Klasse zu leicht oder zu schwer sei.

In einem Clip aus einem Stream des vor allem für WoW bekannten Content Creators Asmongold wird das mehr als deutlich. Hier zeigt sich, dass er den gleichen Boss recht früh im Spiel als Zauberer in weniger als einer Minute bezwingt, während er als Barbar mehr als doppelt so lange benötigt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ist der Barbar zu schwach?

Zur Einordnung muss gesagt werden, dass Asmongold hier natürlich einen Boss bewältigt, der sehr früh im Spiel auftaucht. Zumal es je nach Boss und Build immer sein kann, dass manche Klassen im Vorteil sind. Das ist bei einem build- und klassenbasierten Action-Rollenspiel wie Diablo 4 völlig normal und macht sogar einen großen Teil des Spaßes aus.

Allerdings ist es schon auffällig, dass der Barbar immer wieder als Schwachpunkt genannt wird. Die Gründe dafür:

Der Barbar nimmt im Nahkampf deutlich zu viel Schaden und hat kaum Möglichkeiten, dem elegant zu entgehen.

Die Bossgegner können sich entweder leicht aus seiner Reichweite begeben oder hauen im Nahkampf zu heftig rein.

Jägerin und Zauberin können viele Bosse im Fernkampf abfrühstücken, während der Barbar sich immer in Gefahr begeben muss.

Dabei kann es sich aber auch um einen bewussten Trade off handeln. Der Barbar mag zu Beginn eher schwach sein, holt spätestens ab Level 20 aber rasant auf. Zumal er die einzige Klasse ist, die aufgrund der gesperrten Klassenmechanik nicht auf ihr gesamtes Repertoire zugreifen kann.

Bis zum Release am 6. Juni 2023 wird Blizzard aber gerade bei der Balance noch ein sehr genaues Maß anlegen, um sicherzustellen, dass die Reise für jede Klasse so glatt wie möglich verläuft. Ob ihnen das gelingt, sehen wir spätestens dann.

Was denkt ihr? Haltet ihr den Barbaren in der Beta für zu schwach oder braucht es nur den richtigen Build? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!