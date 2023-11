Ab heute bei Prime Video: Eine fast vergessene Comic-Verfilmung voller Marvel-Stars

Ein Actionfilm, an dem sich trotz überraschend starkem Cast fast niemand erinnert. The Losers war schon vor ein paar Jahren bei Netflix ein Hit, jetzt könnt ihr ihn bei Amazon Prime Video im Abo sehen. Bildquelle: Warner Bros.

Bevor sie zu Helden des Marvel Cinematic Universe wurden, spielten Chris Evans, Zoe Saldana und Idris Elba in einer fast vergessenen Comicverfilmung mit: The Losers. Und die könnt ihr ab heute im Abo von Amazon Prime Video streamen.

Was ihr zu The Losers bei Prime Video wissen solltet

Seid aber schon mal gewarnt: So richtig von den Socken gehauen hat die mittlerweile 13 Jahre alte Action-Komödie eigentlich niemanden. Mit Wertungen, die laut Metacritic und Rotten Tomatoes eher im 50er-Bereich schwanken, solltet ihr nicht allzu viel erwarten. Trotzdem kann The Losers ein paar Stärken vorweisen, so zum Beispiel dem überraschend starken Cast.

So sind nicht nur die Darsteller an Bord, die später als die Marvel-Helden Captain America, Gamora und Heimdall bekannt wurden. Jeffrey Dean Morgan ist ebenfalls mit von der Partie, den Comic-Fans natürlich aus The Walking Dead, Watchmen und Batman v Superman kennen und in Staffel 4 zum Cast von The Boys stößt.

Aber auch darüber hinaus überzeugt The Losers mit einer charmanten Teamdynamik, seinem (manchmal etwas eigenwilligen) Humor und soliden Actionszenen. Bei einer Laufzeit von nur 97 Minuten strapaziert The Losers seine Daseinsberechtigung auch nicht über und bietet sich perfekt als Feierabendfilm zum Hirn-Ausschalten an.

Der nicht ganz so heimliche Star von The Losers: Chris Evans in der Rolle von Labertasche Jensen. Redet man über die fast vergessene Comicverfilmung, dann im Zweifel auch über diese Szene. Bildquelle: Warner Bros.

Die Story von The Losers

Um was es in The Losers überhaupt geht? Die Action-Komödie von Regisseur Sylvain White basiert auf den gleichnamigen Comics von Vertigo beziehungsweise DC Comics. Dabei dreht sich die Handlung um eine Gruppe Elite-Soldaten, die aufgrund ihrer eher unkonventionellen Methoden auf besonders knackige Aufträge angesetzt werden.

Das Team aus Clay (Jeffrey Dean Morgan), Jensen (Chris Evans), Roque (Idris Elba), Pooch (Columbus Short) and Cougar (Oscar Jaenada) wird allerdings während eines Auftrags im bolivianischen Dschungel verraten und sieht sich mit einem alten und eigentlich totgeglaubten Bekannten konfrontiert: Max (Jason Patric), mit dem die Losers noch eine Rechnung zu begleichen haben.

Einen konkreten Eindruck vom Film verschafft euch der offizielle und sogar ziemlich launige Trailer:

2:19 The Losers: Offizieller Trailer zur Comicverfilmung mit Jeffrey Dean Morgan und Co.

The Losers wurde an den Kassen seinem Namen gerecht

Mit einem Budget von 25 Millionen US-Dollar und einem weltweiten Einspielergebnis von 29 Millionen (via Box Office Mojo) war The Losers an den Kinokassen kein Erfolg vergönnt. Damit ist die Action-Komödie von 2010 gefloppt, hätte sie doch mindestens das Doppelte des Budgets reinholen müssen, um keinen Verlust zu machen.

Kein Wunder also, dass bis heute keine Fortsetzung zustande gekommen ist. Mittlerweile haben sich sowieso alle Beteiligte längst anderen Projekten und Verpflichtungen gewidmet. Wollt ihr aber eine 97-minütige und ziemlich kurzweilige Action-Komödie mit einer ganzen Palette an bekannten Gesichtern sehen, habt ihr jetzt bei Prime Video die beste Gelegenheit dazu.

Übrigens: Mehr dazu, was aktuell in der Kino- und Serienlandschaft passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Habt ihr The Losers vielleicht schon gesehen und wenn ja, wie gut hat euch der Film gefallen? Was ist eurer Meinung nach die beste Comicverfilmung, die jeder Fan mal gesehen haben muss - auch abseits der großen Marvel- und DC-Blockbuster? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!