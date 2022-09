Heart of the Machine ist Strategie für alle, die in Sims Pools ohne Leiter bauen

Man kennt es: Eine böse KI hat die Kontrolle über den Planeten an sich gerissen, die letzten Menschen befinden sich in einem verzweifelten Krieg gegen ihre Übermacht. Nur seid ihr aber keiner von ihnen, sondern die künstliche Intelligenz selbst, und werdet zum manipulativen Meister der Menschheit! Das ist das Szenario von Heart of the Machine, einem Strategiespiel, das 2023 erscheinen soll.

Was den Titel besonders macht, erfahrt ihr hier.

Was ist Heart of the Machine?

Heart of the Machine bietet euch eine riesige, prozedural generierte Sci-Fi-Welt mit tausenden Gebäuden und Millionen Bürgern als Spielplatz an. Die sind sich eurer Existenz nicht bewusst und so könnt ihr sie aus den Schatten heraus manipulieren, Pläne schmieden und mächtiger werden.

Eure Ziele sind dabei nicht von vornherein festgelegt: Wollt ihr nur die aktuelle Regierung stürzen und andere Herrscher an die Macht bringen? Seht ihr euch doch eher selbst als Anführer, oder wollt ihr den Untergang der Stadt heraufbeschwören, indem ihr deren eigene Waffen gegen sie richtet?

Story, Taktik und Entscheidungen

Auf Steam verspricht Heart of the Machine schon jede Menge spannender Features. Hier ist alles, was ihr wissen solltet, zusammengefasst:

Tut, was ihr wollt: Wie schon angedeutet, könnt ihr die verschiedensten Ziele verfolgen. Ihr könnt Teile der Kolonie, oder alles selbst beherrschen, eine von euch gewünschte Regierung einsetzen, mithilfe von Mechs Krieg gegen die Menschheit führen oder eine atomare Apokalypse auslösen. Wie genau das alles funktioniert, ist allerdings noch unklar. Allerdings sollen die Grundmechaniken leicht zu erlernen sein.

Taktische Kämpfe: Heart of the Machine verspricht Kämpfe auf mehreren Ebenen. So könnt ihr einerseits mit riesigen Mechs ganze Häuserblöcke vernichten. Allerdings finden die Auseinandersetzungen wohl auch in einzelnen Räumen und Gebäuden statt. Dort könnt ihr dann die vorhandenen Geräte manipulieren, um etwa Drucker oder Fernseher in Todesfallen zu verwandeln.

Viele Geschichten: Das Strategiespiel will außerdem einen großen Fokus auf die Story haben. So soll es für eine Kampagne mehrere Enden geben und ihr könnt Nebengeschichten entdecken. Die interessantesten Geschichten sollen jedoch durch euch und eure Entscheidungen entstehen. Denn jede eurer Handlungen hat gute und schlechte Konsequenzen. Mit diesem Ziel erinnert Heart of the Machine an Aufbauspiele wie Norland:

Was haltet ihr von Heart of the Machine? Findet ihr das Setting und den Ansatz des Spiels aufregend? Wollt ihr selbst mal als geniale KI über die Menschheit herrschen, im Hintergrund die Fäden ziehen, oder einfach alle auslöschen? Oder baut ihr eure Städte und Kolonien lieber mit eurer eigenen Hände Arbeit auf und seid weniger interessiert? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!