Wie von Blizzard eher unfreiwillig zu früh angekündigt, erschien heute die neue kostenlose Erweiterung »The Boomsday Project«, zu deutsch »Dr. Bumm's Geheimlabor«, für das Warcraft-Kartenspiel Hearthstone. Auf der offiziellen Website gehen die Entwickler auf den Launch des Addons ein und weisen darauf hin, dass sich Spieler zeitnah in Hearthstone einloggen sollen, um eine zufällige Legendäre Karte zu erhalten.

Zusätzlich locken drei Boomsday-Kartenpackungen, wenn ihr euch nach dem Launch des Einzelspieler-Modus »The Puzzle Lab« am 21. August 2018 in Hearthstone einloggt. Im Folgenden fassen wir noch einmal zusammen, was euch mit dem Addon erwartet.

Das beinhaltet The Boomsday Project

The Boomsday Project ist die neunte Erweiterung für Blizzards Trading Card Game, die insgesamt 135 neue Karten, den neuen Alternativ-Hexenmeister Mecha-Jaraxxus sowie den oben erwähnten Puzzle-Lab-Modus ins Spiel bringt. In diesem dreht sich alles um das Finden verschiedener Puzzlestücke, die dann besondere Effekte erzeugen.

Das neue Hearthstone-Addon steht unter dem Zeichen des verrückten arkanen Wissenschaftlers Dr. Boom, der in seinen Laboren an nicht minder durchgeknallten Erfindungen arbeitet. Dazu gehören die neuen Legendären Zaubersprüche sowie das neue Schlüsselwort »magnetisch«, mit dessen Hilfe ihr Mechs zu mächtigen Angriffen verschmelzen könnt.

Zwei neue Kartentypen kommen ebenfalls hinzu: Die »Projects« gewähren Vorteile für beide Spieler, während die »Omega«-Karten einen besonderen Bonus erhalten, wenn der Spieler über zehn Mana-Kristalle verfügt. Ein besonders innovativer Legendärer Minion ist Whizbang the Wonderful, zu deutsch Wurbelflitz der Wundersame, der euch mit einem zufälligen Set Karten aus 18 möglichen Decks spielen lässt.