Hearthstone: Rastakhan's Rumble - Nächste Erweiterung geleakt

Den Kollegen von PC Gamer ist offenbar ein Fehler unterlaufen, wodurch sie versehentlich schon vor Beginn der Blizzcon 2018 die kommende Hearthstone-Erweiterung geleakt haben.

In einem Artikel zu Scum tauchte anstelle eines passenden Textes eine ziemlich detaillierte Beschreibung von Hearthstone: Rastakhan's Rumble auf. Der Text wurde inzwischen geändert, aber wie fast immer war das Internet wieder schneller. Im Netz tauchte folgendes Bild auf:

Eine Übersetzung des Textes klingt wie folgt:

"Einmal in jeder Generation kommen die Trollstämme Azeroths zusammen, um für den Segen des Loa und um die Gunst von König Rastakhan zu kämpfen. Die grenzenlose Schlacht bildet die Grundlage für Rastakhan's Rumble, die nächste Hearthstone-Erweiterung, die heute im Rahmen der Eröffnungsfeier der Blizzcon enthüllt wurde.



Neun Teams werden an der neuesten Iteration dieses altehrwürdigen Troll-Downs teilnehmen, die jeweils von einem legendären Troll-Champion geleitet werden, der eine der Hearthstone-Klassen repräsentiert. Die Loa, uralte Geister, die von den Trollen verehrt werden, werden auch als legendäre Diener am Kampf teilnehmen. Shirvallah der Tiger ist der Paladin-Loa, dessen Einsatz 25 Mana kostet. Du kannst diesen Aufwand reduzieren, indem du Zauber wirkst, aber trotzdem scheint es ein restriktiver Preis für einen Effekt zu sein, der wahrscheinlich nur in unglaublich langsamen Kontrolldecks gut sein wird."

Starker Bezug zu WoW: Battle for Azeroth

Offensichtlich kriegen wir mit der nächsten Hearthstone-Erweiterung einen starken, aktuellen Bezug zu World of Warcraft: Battle for Azeroth. Schließlich ist König Rastakhan eine der zentralen neuen Figuren der WoW-Erweiterung und aktuell wichtigster Bezugspunkt für Horde-Spieler. Im kommenden Raid des Inhalts-Updates 8.1 "Tides of Vengeance" ist Rastakhan dagegen Bossgegner für die Allianz.

Mehr zur Hearthstone-Erweiterung und zum Bezug zu Battle for Azeroth erfahrt ihr nach der offiziellen Ankündigung heute Abend im Rahmen der Blizzcon-Eröffnungszeremonie. Hier lest ihr, wann die Blizzcon losgeht und wie ihr zuschauen könnt.