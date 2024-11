»Hier wird Grenze überschritten« - Wichtiger History-YouTuber verweigert neuem Hearts of Iron 4 DLC die Coverage

YouTuber Steinwallen wird vorerst nicht mehr Hearts of Iron 4 in seinen Videos behandeln.

Schon seit Release im Jahr 2016 kann man den Strategietitel Hearts of Iron 4 den Zweiten Weltkriegs spielen - auch als Nazideutschland. Mit dem DLC werden nun insbesondere die spielerischen Möglichkeiten des Deutschen Reichs deutlich erweitert.

Bei vergangenen Updates hat der deutsche Historien-YouTuber Steinwallen Neuerungen in einem Video vorgestellt und besprochen - diesmal aber nicht. Wie er nun bekannt gibt, hat die explizite Darstellung in Götterdämmerung für ihn »eine Grenze überschritten.« Das ganze Video seht ihr hier:

Was steckt im DLC drin?

Neben weiteren Nationen wird der deutsche Schwerpunktbaum - also der Forschungsbaum - mit alternativen Geschichtsverläufen erweitert. So kann sich Deutschland in eine monarchische oder direkt zu einer demokratischen Regierung entwickeln - der faschistisch-militaristische Weg , also der, den Deutschland historisch beschritt, wird aber ebenfalls ausgebaut.

Bislang beschränkte sich der deutsche historische Fokusbaum nahezu ausschließlich auf die militärischen Aspekte und Ziele Nazideutschlands. Das hat sich jetzt gravierend geändert. , so Steinwallen.

Mit dem neuen DLC ist die Innenpolitik Deutschlands erstmals ein zentraler Gameplay-Inhalt. Im sogenannten inneren Kreis finden sich historische Nazi-Größen wie Hitlers Lieblingsarchitekt Speer, aber auch Göring, Göbbels und weitere Figuren mit eigenem Porträt, deren Ideen im Forschungsbaum in die Tat umgesetzt werden können.

Besonders fragwürdig aus Steinwallens Sicht ist die Darstellung Heinrich Himmlers, einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust. Dieser ist präsent in der Mitte des Inneren Kreises mit einem Lorbeerkranz um sein Porträt platziert.

Eine seiner freischaltbaren Fähigkeiten hat den Namen Hegemonie der SS . Sogar eine Beschreibung seiner Person ist im Spiel enthalten:

Unter der Leitung von Heinrich Himmler hat sich die SS von ihren eher bescheidenen Anfängen zu einer bedeutenden Macht in unserem Land entwickelt. Himmler zu fördern würde es uns erlauben, seine Fähigkeiten in größerem Maßstab zu nutzen und die SS in ihrer jetzigen Form besser einzusetzen.

Steinwallen kann aufgrund dieser Darstellung von Nazideutschland und den damit verbundenen Personen nicht einfach mehr locker flockig irgendwelche neuen Spielmechaniken erklären [...], ohne dabei Bilder von Vernichtungslagern oder Leichenberge vor meinem inneren Auge zu haben.

Aus seiner Sicht ist es überhaupt fraglich, ob die Porträts von Hitler, Himmler und Co. überhaupt rechtens sind oder gegen das Strafgesetzbuch verstoßen.

Er betont zugleich, dass er niemanden kritisiere, der das Spiel spielt und den DLC kauft. Er könne jedoch nicht vor großem Publikum das Spiel präsentieren und möglicherweise unterhaltsam darstellen und bittet darum, seine Entscheidung diesbezüglich zu respektieren. Ob und wie er zukünftig Hearts of Iron 4 in seine Videos mit einbauen wird, hat er noch nicht entschieden.