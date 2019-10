Hearts of Iron 4 bekommt einen DLC mit Spionen rund um Revolutionen

Auf der hauseigenen PDXCon kündigte der für seine Hardcore-Strategiespiele bekannte Entwickler Paradox Interactive den nächsten DLC für Hearts of Iron 4 an. In »La Resistance« wird sich alles um Revolutionen drehen. Wie der Titel schon erahnen lässt, wird die französische einen besonderen Stellenwert haben.

Das steckt in La Resistance

Geheimdienste und Spionage: Ihr könnt Spione ausbilden und spezialisieren, sowie auf Missionen schicken.

Ihr könnt Spione ausbilden und spezialisieren, sowie auf Missionen schicken. Neue Focus Trees für Frankreich: Free France und Vichy France erhalten einen neuen nationalen Focus. Konservative Spieler können zudem die alte französische Monarchie wiederherstellen.

Free France und Vichy France erhalten einen neuen nationalen Focus. Konservative Spieler können zudem die alte französische Monarchie wiederherstellen. Tiefergreifende Spanische Kampagne: Die Republik Spanien und das nationalistische Spanien erhalten ebenso einen neuen Fokus. Zudem ist der spanische Bürgerkrieg umfangreicher und kann sich in einen größeren Konflikt entwickeln.

Die Republik Spanien und das nationalistische Spanien erhalten ebenso einen neuen Fokus. Zudem ist der spanische Bürgerkrieg umfangreicher und kann sich in einen größeren Konflikt entwickeln. Unterstützung der Revolution: Eure Agenten können Revolutionen unterstützen, um euren Feinden zu schaden.

Eure Agenten können Revolutionen unterstützen, um euren Feinden zu schaden. Kollaborator: Eure Agenten können eure kommende Eroberung vorbereiten und Kollaboratoren einsetzen, um den Weg für die Zeit nach eurer Invasion vorzubereiten.

Eure Agenten können eure kommende Eroberung vorbereiten und Kollaboratoren einsetzen, um den Weg für die Zeit nach eurer Invasion vorzubereiten. Code knacken: Ihr könnt die feindliche Kommunikation entschlüsseln um kurzzeitige Vorteile im kampf zu erhalten.

Ihr könnt die feindliche Kommunikation entschlüsseln um kurzzeitige Vorteile im kampf zu erhalten. Aufklärungseinheiten: Spionageflugzeuge und gepanzerte Autos lassen euch Widerstandsgruppen erkennen und ausheben.

Es bleibt euch überlassen, wie sehr ihr die neuen Features nutzen wollt. Spione könnt ihr zum Beispiel rein zur Abwehr einsetzen, oder auch für offensive Maneuver wie das knacken von Codes. La Resistance wird zusammen mit dem kostenlosen Patch 1.8 »Husky« erscheinen. Ein konkreter Veröffentlichungstermin existiert derzeit noch nicht.

Geschichte in Spielen - Teil 1: Das spielbare Gestern