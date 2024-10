»Wunderbar schlecht« - Helldivers 2 veröffentlicht absolute Schrottwaffe und die Spieler lieben sie

Das neue Constitution-Gewehr ist eigentlich ein altes Eisen. Spieler finden das Teil aber trotzdem klasse.

Eigentlich spielt Helldivers 2 ja in der Zukunft. Die Menschen haben den Weg zu den Sternen gefunden; es gibt Hyperantriebe, Laserwaffen und Weltraum-Kapitalismus... wir meinen natürlich absolute Demokratie.

Doch aktuell erfreut sich die Community des gefeierten Koop-Shooter ausgerechnet an einem Relikt der Vergangenheit. Die Rede ist von einem uralten Gewehr, das Entwickler Arrowhead vor einigen Tagen am sogenannten Liberty Day - einem Community-internen Feiertag - als Geschenk an die Spieler in den Shooter brachte.

Beim Scharfschützengewehr R-2124 Constitution handelt es sich um ein kaum verändertes M1903 Springfield, das amerikanische Standardgewehr aus dem Ersten Weltkrieg. In der Timeline von Helldivers 2 ist das Gewehr entsprechend rund 300 Jahre alt - eine hochmoderne Waffe zur Durchsetzung von Freiheit und Demokratie sieht anders aus.

Eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen

In der Beschreibung zur Waffe heißt es: Dieses zeremonielle Gewehr ist antiken Relikten aus vordemokratischen Zeiten nachempfunden. Es wird traditionell jedem Bürger geschenkt, der 16 Jahre alt wird, um ihn zum Militärdienst zu ermutigen.

Wahrhaft antik sind auch die Statistiken der Constitution: Das Magazin fasst gerade einmal fünf Schuss; da es sich um ein Repetiergewehr handelt, muss nach jedem Schuss einzeln nachgeladen werden. Eigentlich ist dieses Gewehr also richtig schlecht.

Die Community feiert die neue Waffe aber trotzdem. Unter anderem deshalb, die Constitution die erste Waffe im Spiel ist, die über ein Bajonett verfügt. Mit der aufgepflanzten Klinge könnt ihr stilecht in Horden angreifender Feinde hineinstürmen und diese aufspießen.

In den Kommentarspalten auf Twitter und Reddit schreiben die Fans, die Constitution sei genau das, was ihnen in ihrem demokratischen Kampf bislang noch gefehlt habe - eine Waffe mit Stil: Das ist genial schrecklich , findet LieutenantRusty, Die beste Waffe aller Zeiten , schreibt lilac_asbestos und Damit kann man sogar Panzer erstechen! schreibt Regular_Primary_6850.

Wenn Helldivers-Spieler eines mögen, dann sind es Herausforderungen. Und was bietet sich da besser an, als mit einem 300 Jahre alten Repetiergewehr gegen Weltraum-Käfer und Killer-Roboter anzutreten?

Obendrein gab es mit dem Liberty Day Update außerdem die DP-00 Tactical Armor aus dem ersten Helldivers-Teil.

Damit seid ihr nun bestens gerüstet für den Freiheitskampf gegen alle Feinde der Supererde, egal aus welchen Winkeln der Galaxis sie auch gekrochen kommen mögen. Mehr Neuigkeiten rund um Helldivers 2 findet ihr in der obigen Linkbox.

Spielt ihr noch Helldivers 2? Was haltet ihr vom neuen, alten Retro-Gewehr im Koop-Shooter? Schreibt es uns in die Kommentare!