»Wir schenken den Bots die Planeten« - Community von Helldivers 2 rechnet mit XP-Farmern ab

Die XP-Farmer in Helldivers 2 sorgen für schwere Verluste aufseiten der Über-Erde.

Fahnenflucht in Helldivers 2 - um möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln zu können, brechen einige Spieler Operationen vorzeitig ab. Das ist zwar recht effektiv, führt aber laut der Community dazu, dass die Befreiungs - und Verteidigungskampagnen scheitern.

Helldivers 2: Community beschwert sich über XP-Farmer

Der Reddit-Nutzer Licensetolll betitelt seinen Beitrag mit 14.000 Upvotes »Farmer sorgen dafür, dass wir Planeten verlieren«.

Worüber wird sich beschwert? Um möglichst schnell Erfahrung und auch Ressourcen für Freischaltungen zu farmen, sind Spieler dazu übergangen, die einfachen Missionen einer Operation zu erledigen und diese dann abzubrechen.

Wo besteht dabei das Problem? In Helldivers 2 laufen in einigen Sektoren Kämpfe um die Vorherrschaft, die mit speziellen Aufgaben verbunden sind. Aktuell gibt es Befreiungs - und Verteidigungskampagnen, in denen mit den Bots (Automatons) um bestimmte Planeten gerungen wird.

Bei diesen Kampagnen werden die erfüllten Operationen auf einem Planeten aller Spieler zusammengezählt und entscheiden so über Erfolg oder Misserfolg der Kampagne. Abgebrochene Operationen zählen als gescheitert, weswegen Licensetolll festhält: »Wir schenken den Bots die Planeten wie Süßigkeiten an Halloween.«

Entwickler bestätigen Verlust der Kampagnen: In einem weiteren Reddit-Beitrag ist eine Bestätigung der Entwickler zu lesen, dass eine abgebrochene Operation als Niederlage für die Super-Erde gewertet wird. Einige Spieler hatten noch Zweifel daran, ob das Vorgehen der XP-Farmer wirklich problematisch ist.

Kampagnen sind ein generelles Problem

Trotz einer verbreiteten Ablehnung dieser XP-Farm-Methode gibt es dennoch Verständnis für die Gründe. So führt Nathanael777 beispielsweise an, dass zu den Verteidigungskampagnen immer eine Evakuierungsoperation gehört, die sich aber ab einem bestimmten Schwierigkeitsgrad »fast unmöglich anfühlen«.

Reddit-Nutzer aetholite meint, dass sich die Kampagnen gerade für fortgeschrittene Spieler nicht mehr lohnen, da sie die Belohnungen nicht gebrauchen können. »Es wird immer Farmer geben, es geht darum, mehr Leute auf ein Ziel zu fokussieren«, schlägt der Spieler vor.

Die XP-Farmer scheinen einen großen negativen Einfluss auf die Kampagnen zu haben, doch die Community hat bereits Vorschläge, wie dem Einhalt geboten werden kann und auch die Hintergründe des Problems identifiziert. Stimmt ihr den Erklärungen und Schlussfolgerungen zu oder seid ihr anderer Meinung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.