Helldivers 2 könnte bald Mechs bekommen! Auf Reddit kursiert ein mutmaßlicher Beweis

Ein Reddit-Clip zeigt möglicherweise die Mechs aus Helldivers 2 in Aktion.

Dass Mechs zum Arsenal in Helldivers 2 gehören werden, wurde bereits in einem früheren Trailer angedeutet. Und die mächtigen Maschinen lassen vielleicht auch gar nicht mehr so lange auf sich warten. Auf Reddit zeigt ein Spieler in einem Clip, wie sich die Kampfroboter im Koop-Shooter spielen könnten.

Helldivers 2: Reddit-Clip zeigt gleich zwei Arten Mechs

Der Reddit-Nutzer fozzye18 zeigt in einem kurzen Clip einen der mutmaßlichen Mechs aus Helldivers 2. Das Material wurde von einem Bildschirm abgefilmt, lässt aber dennoch sehr eindeutig erkennen, worum es sich handelt:

Was zeigt der Clip? Zu sehen ist ein Spieler, der zunächst aus dem Mech in einer flüssigen und schnellen Bewegung aussteigt und ihn einmal umrundet. Nach dem ebenso zügigen Wiedereinstieg feuert der Spieler ein paar Schüsse aus den Zwillingskanonen ab.

Was ist im Hintergrund zu sehen? Dort zeigt sich zum Ende des Clips ein zweiter Spieler mit einem Mech. Das könnte bedeuten, dass mehrere Spieler gleichzeitig die Kampfroboter nutzen können.

In den Kommentaren finden sich Spieler, welche die Mechs als EXO-48 identifizieren. Im Trailer soll ein EXO-44 zu sehen sein. Dabei handelt es sich um Exosuits aus dem ersten Teil von Helldivers. Die erste Variante hat zwei Zwillingsautokannen und ist demnach der Mech aus dem Clip. Die zweite Variante besitzt eine Minigun und zielsuchende Raketen und wird im Trailer gezeigt.

Was wir nicht sehen können

Laut fozzye18 sei ein anderer Spieler und nicht er selbst für das Rufen der Mechs verantwortlich gewesen. Besagter Spieler sei in der Lage gewesen, noch weitere unveröffentlichte Inhalte zu zeigen.

Dazu gehörten eine »Energiewaffe in Form eines RPG«, ein Map-Event, bei dem ein »Meteorit wie eine Atombombe einschlägt« und eine Gruppe von Helldiver-NPCs, die als Verstärkung gerufen werden kann.

Beachtet bitte, dass es sich hierbei um unbestätigte Leaks handelt. Es ist also gut möglich, dass die gezeigten Inhalte gar nicht oder in gänzlich anderer Form im Spiel landen. Ihr findet übrigens in dem oberhalb verlinkten Artikel eine Liste mit vielen Dingen, von denen erfahrene Spieler des ersten Teils glauben, sie könnten ihren Weg in Helldivers 2 finden.