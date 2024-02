Fan fragt Chefentwickler von Helldivers 2 nach PvP, der antwortet trocken: »Ich empfehle Tarkov«

In Helldivers 2 wollen die Entwickler vermeiden, dass ihr euch gegenseitig über den Haufen schießt.

Arrowhead Studios gehen mit Helldivers 2 einen klaren Weg: Koop statt PvP. In einer Welt, in der sich Spieler oft genug in den Haaren liegen, will Johan Pilestedt, kreativer Kopf und CEO von Arrowhead Studio, nicht noch mehr Gründe liefern, einander an die Gurgel zu gehen.

Wer PvP will, soll stattdessen Escape from Tarkov spielen

Helldivers 2 bleibt der Vision treu, ein kooperatives Erlebnis zu bieten, bei dem die Spieler nicht gegeneinander, sondern Seite an Seite gegen Aliens und Maschinen antreten. Laut Pilestedt will man mit dieser Entscheidung toxische Elemente aus der Community fernhalten.

Stattdessen soll die Schaffung einer sich gegenseitig unterstützenden Community, in der alle an einem Strang ziehen, im Vordergrund stehen:

Hey; Wir werden "niemals" einen PvP-Modus hinzufügen. Damit wollen wir toxische Elemente in der Community reduzieren. Wir wollen eine Umgebung, in der wir uns gegenseitig unterstützen und Spaß haben und in der wir alle auf derselben Seite kämpfen!

Eine Sichtweise, die sicherlich viele nachvollziehen können, die sich schon einmal in einem Online-PvP-Modus wiedergefunden haben und sich mit übereifrigen Gegnern und Mitspielern konfrontiert sahen.

Pilestedt betont zudem, dass es nicht die Angst vor einem PvP-Modus ist , sondern dass Arrowhead Spiele für Leute entwickeln möchte, die eine herausfordernde Zeit mit Freunden in einem PvE-Kontext (Spieler gegen Umgebung) suchen. Für diejenigen, die dennoch nach einer Spieler-gegen-Spieler-Erfahrung dürsten, hat Pilestedt eine klare Empfehlung: Escape from Tarkov.

Wir haben keine Angst. Wir wollen nur nicht die Toxizität, die natürlich damit einhergeht. Es gibt viele, eigentlich die meisten, Spiele, die PvP anbieten. Wir machen Spiele für Leute, die einfach nur eine herausfordernde Zeit mit Freunden haben wollen, aber in einer PvE-Umgebung. Wenn du PvP willst, empfehle ich @tarkov

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr auf PvP in Helldivers 2 partout nicht verzichten wollt, bleibt euch zumindest die Möglichkeit, mit euren Freunden eine Mission zu starten und euch dort gegenseitig abzuknallen. Schließlich ist Friendly Fire ein fester Bestandteil des Spiels und kann nicht abgeschaltet werden.