Riesen-Update für Helldivers 2 ist da: Steam-Zahlen schießen hoch, aber viele Fans sind unglücklich

Die Fans sind von dieser Änderung in Helldivers 2 enttäuscht.

Am 6. August ging das bisher größte Helldivers-2-Update live. Escalation of Freedom bringt reihenweise neuen Content in den beliebten Koop-Shooter: neue Missionen, neue Gegner und einen neuen Warbond.

Das hat viele Spielerinnen und Spieler wieder zurück an die Front gelockt, doch ganz so happy sind sie nicht mit dem Update.

Helldivers 2 legt ordentlich an Steam-Zahlen zu

Zahlentechnisch war das Update ein voller Erfolg. Im letzten Monat hat sich der Shooter auf Steam bei einer Zahl von knapp 30.000 gleichzeitigen Spielerinnen und Spielern eingependelt. Im Vergleich zum kolossalen Start im Februar mag das nicht viel erscheinen, kann sich aber immer noch sehen lassen.

Durch das neue Update allerdings haben viele Fans den Weg zurück zum Dienst gefunden und den nächsten Generalbefehl entgegengenommen. Am Tag des Updates schossen die Steam-Zahlen auf knapp 62.000 hoch.

Damit konnte sich Helldivers 2 wieder in die Top 25 der aktuell meistgespielten Steam-Titel hocharbeiten. Es ist aber nicht alles eitel Sonnenschein auf Über-Erde. Die Fans haben einen massiven Kritikpunkt am neuen Update.

4:22 Helldivers 2 steht ganz kurz vor seinem bisher größten Update: Im Trailer seht ihr, was drinsteckt

Autoplay

Der beliebte Flammenwerfer wurde generft

Ein Teil des Updates konzentrierte sich auf den beliebten Flammenwerfer, genauer gesagt auf die Effekte von Flammen. In den Patch Notes steht:

Das Verhalten von Flammeneffekten wurde realistischer gestaltet. Der Effekt durchdringt diverse Körper/Objekte nicht mehr, bei denen man ein Abprallen erwarten würde, etwa Panzerungen und statische Objekte.

Zuvor war der Flammenwerfer ein beliebtes Mittel, um selbst die größten Terminiden zu rösten. Durch das Update ist das allerdings nicht mehr so leicht möglich, da die Flammen die Rüstung der Feinde nicht mehr durchdringt.

Die Community hat das nicht besonders gut aufgefasst. In einem mittlerweile gelöschten Reddit-Thread ließen die Fans des Shooters ordentlich Dampf ab. Die Kommentare sind noch einsehbar.

Selbst wenn es nur die Charger-Änderung wäre, es führt dazu, dass niemand den Flammenwerfer mehr mitnehmen würde. Das bedeutet effektiv, dass er nur noch kleine Feinde tötet. Er wird zu einem Stalwart mit viel, viel geringerer Reichweite, schlechterer Munitionsökonomie und der Fähigkeit, sich selbst unter Beschuss zu nehmen. User Melisandre-Sedai auf Reddit

Andere sind nicht sauer, sondern einfach nur enttäuscht.

Nein, sag mir, dass das nicht wahr ist. Der einzige Grund, warum ich mich auf diesen Warbond so gefreut habe, war die flammenresistente Rüstung, die ich zusammen mit den Flammenwerfer einsetzen und mich dabei gut fühlen konnte. User CacophonusCuriosity auf Reddit

Ein Meme im Helldivers-2-Reddit mit 14.000 Upvotes fasst die aktuelle Stimmung zusammen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dazu sei gesagt, dass es sich bei dieser Änderung letztendlich nur um einen kleinen Teil des Updates handelt und Reddit nur eines der Sprachrohre der Community ist. Wie sich das komplette Update in den kommenden Tagen noch entfaltet, und wie das Entwicklerteam von Arrowhead auf das Community-Feedback reagiert, wird sich zeigen.

Besonders nachdem der FLAM-40 Flammenwerfer im März zunächst deutlich verbessert wurde, sind viele Fans aber aktuell ziemlich enttäuscht. Im neuen Warbond gibt es jedoch neue Flammenwerfer zu holen, die eventuell Abhilfe verschaffen könnten. Ob das reicht, müssen die tapferen Kämpferinnen und Kämpfer der Demokratie erst noch herausfinden.

Was haltet ihr vom Escalation of Freedom? Nimmt euch der Flammenwerfer-Nerf genauso mit? Verratet es uns in den Kommentaren!