Herr der Ringe: Ringe der Macht bringt in Staffel 3 Gandalf zurück, jetzt wurde ein erstes Bild zum neuen Kostüm enthüllt

In Staffel 3 trägt Gandalf keine Lumpen mehr. Bild: Amazon MGM Studios

Es war ehrlich gesagt ja nie ein richtiges Geheimnis: Dass der Fremde aus Ringe der Macht Gandalf ist, haben die meisten schon seit den ersten Episoden vermutet. Auch wenn die Serie dann eine Weile vorgaukelte, er sei Sauron – der Plot-Twist zum Finale hin dürfte die wenigsten Mittelerde-Kenner überrascht haben.

Am Ende von Staffel 2 erklärte er dann auch offiziell, dass er unter dem Namen Gandalf bekannt werden würde. In Staffel 3 ist er nun also recht nah an der Form, in der wir den Zauberer aus der Jackson-Trilogie kennen.

Hier seht ihr ein erstes Bild von ihm, das exklusiv für Empire Magazine enthüllt wurde:

Was macht Gandalf in Rings of Power?

Gandalf ist einer der Istari (Zauberer) und gehört zu den Maiar, sozusagen Geister der Schöpfung. Er hieß ursprünglich Olorin, war schon immer mit den Kräften von Feuer und Licht verbunden, und wandelte ungesehen unter den Elben, um sie gegen die Mächte des Bösen zu verteidigen.

Die Amazon-Serie nimmt sich große kreative Freiheiten bei seiner Hintergrundgeschichte, um zu erklären, warum er sich so mit dem Volk der (späteren) Hobbits verbunden fühlt. Er hat bei seiner Landung in Mittelerde aus ungeklärter Ursache sein Gedächtnis verloren und musste erstmal von Neli Harfoot aufgepäppelt werden, ehe ihm schließlich Tom Bombadil seine wahre Identität erklärte.

Pünktlich zum Start von Staffel 3 hat Gandalf nun seinen mittelirdischen Namen, seine grauen Roben, seinen Zaubererhut und seinen Stab erlangt. Ob die nächste Season aufgedeckt, warum sein von Anbeginn der Zeit an gesammeltes Wissen verloren ging und wie er das wiedererlangt, ist bisher nicht bekannt.

Die 3. Staffel dreht sich um Sauron, der den Ring der Macht im Schicksalsberg schmiedet, sowie den Krieg zwischen ihm und den Elben mitsamt Verbündeten. Sie wird ab 11. November 2026 bei Prime Video veröffentlicht.

Gespielt wird die Rolle des Gandalf in der Serie weiterhin von Daniel Weyman. Ian McKellen hatte den Zauberer in den Jackson-Filmen dargestellt und wird die Rolle auch im kommenden Kinofilm The Hunt for Gollum wieder einnehmen. Die Serie und die Filme unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Vereinbarungen und haben daher nichts miteinander zu tun, außer dass sie Teile von Tolkiens Werk mal mehr, mal weniger originalgetreu interpretieren.