Wer Herr der Ringe abgelehnt hat, kommt sich jetzt hoffentlich blöd vor - meint der Gandalf-Darsteller

Ob ihr es glaubt, oder nicht: Sir Ian McKellen war nicht die erste Wahl, um Gandalf in Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Trilogie zu spielen. In einem neuen Interview blickt der britische Schauspieler auf seine Karriere zurück und findet klare Worte für diejenigen, die die Rolle ausgeschlagen haben.

Ein Zauberer kann auch schnippisch werden

In dem Gespräch mit Variety ging es konkret um seinen neuen Film The Critic, bei dem McKellen ebenfalls nicht die erste Wahl für die Rolle des Bösewichts war. Auf die Frage, wie er darüber empfindet, antwortete er:

Ich glaube nicht, dass du jemals die allererste Wahl bist. Ich war auch nicht die erste Wahl für Gandalf. Tony Hopkins hat sie abgelehnt, Sean Connery auch. Das kommt jetzt alles erst raus und ich hoffe, dass sie sich deswegen blöd vorkommen.

Herr der Ringe mit einem anderen Gandalf? Dass irgendjemand anders als Sir Ian McKellen Gandalf verkörpert, ist heutzutage kaum vorstellbar. Seine Performance als Gandalf, der Graue Weiße ist für viele Fans fest mit Der Herr der Ringe verankert und gar nicht mehr davon wegzudenken. Dass seine Karriere ohne die Adaption von J.R.R. Tolkiens Bücher für die Kinoleinwand wahrscheinlich ganz anders ausgesehen hätte, dürfte auf der Hand liegen.

Filme für die Ewigkeit: Aktuell befinden sich zwei Teile der Herr-der-Ringe-Trilogie (Die Gefährten und Die Rückkehr des Königs) unter den Top zehn der besten Filme aller Zeiten laut imdb. Sir Ian McKellen sollte nochmal als Gandalf für die Hobbit-Trilogie zurückkehren, an die Qualität der vorangegangenen Filme reichte die aber nicht heran.

Wer Gandalf statt Sir Ian McKellen spielen sollte

Übrigens waren Anthony Hopkins (Das Schweigen der Lämmer, Westworld) und Sean Connery (The Rock, 007 jagt Dr. No) nicht die einzigen Spitzenklassen-Schauspieler, die kein Interesse an der Verfilmung von Der Herr der Ringe hatten. Christopher Plummer (Alles Geld der Welt, Knives Out) und Daniel Day-Lewis (There Will Be Blood, Gangs of New York) lehnten ebenfalls ab.

So geht es mit Herr der Ringe in Kino und TV weiter: Und nachdem Amazon mit Die Ringe der Macht eine neue TV-Serie basierend auf den Fantasy-Romanen entwickelte, gibt es sogar wieder Pläne für eine Handvoll Kinofilme.

Könntet ihr euch die Herr-der-Ringe-Trilogie mit einem anderen Schauspieler als Sir Ian McKellen in der Rolle von Gandalf vorstellen? Wenn ja, wer wäre eure erste Wahl gewesen? Was ist eure Lieblings-Performance des Darstellers (und Herr der Ringe zählt nicht)? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an kommende Projekte basierend auf J.R.R. Tolkiens Fantasy-Universum.