Herr der Ringe: Amazon enthüllt seine neuen Orks - und wie sie sich von den Filmen unterscheiden

Mit einer eigenen Prequel-Serie zu Der Herr der Ringe taucht Amazon tief in die Vergangenheit von Mittelerde ein. Zu der Zeit treiben (natürlich) auch Orks ihr Unwesen, die nicht gerade für ihre Freundlichkeit bekannt sind. Jetzt enthüllen erste Bilder, wie die Gestalten mit ungewissem Ursprung in Die Ringe der Macht aussehen - und inwiefern sie sich zu den Orks der Kinofilme von Peter Jackson unterscheiden.

Die Orks in Die Ringe der Macht

So sehen die Orks in der Serie aus: Erste Bilder zu den Orks in Die Ringe der Macht hat das US-Portal IGN exklusiv enthüllt. Dabei sehen die Orks aus … wie Orks nun mal aussehen, trotzdem gibt es ein paar kleine, aber feine Unterschiede.

Ein neuer, alter Look: Zur Zeit von Die Ringe der Macht sind die Orks längst nicht so organisiert, wie sie es in Peter Jacksons Filmtrilogie waren. Immerhin spielt die Amazon-Serie im Zweiten Zeitalter und im Ersten wurden die Orks beinahe vollständig ausgerottet. Entsprechend wenig organisiert sind die Überlebenden zu diesem Zeitpunkt und ziehen eher in der Form von Stämmen durch Mittelerde und nicht als Armee.

Zur Zeit des Prequels kämpfen Orks also eher um ihr Überleben und nicht für die Eroberung Mittelerdes im Namen des Bösen. Das wirkt sich nicht nur auf ihre rudimentäre Kleidung und ihre Ausrüstung aus, sondern auch auf ihr äußerliches Erscheinungsbild. Ja, Orks waren nie besonders hübsch anzusehen, doch statt muskelbepackte Fleischberge bekommen wir mehr dürre und ausgemergelte Orks zu Gesicht.

Im Interview mit IGN liefern außerdem Executive Producer Lindsey Weber und Head of Prosthetic Department Jamie Wilson ein paar Hintergrundinfos zu den Orks von Die Ringe der Macht. Wilson war bereits an allen Herr der Ringe- und Hobbit-Filmen beteiligt und wirkt nun ebenfalls an der Amazon-Serie mit.

So verrät Wilson, dass bei Die Ringe der Macht für die Erschaffung der Orks vor allem handgemachte Effekte zum Einsatz kommen. Im Gegensatz zu Der Herr der Ringe setzt man nun auf Silikon statt Latex, was mittlerweile in der Filmindustrie Gang und Gäbe ist. Trotzdem kommt eine Kombination von CGI und handgemachten Effekten zum Einsatz - ebenfalls alles andere als unüblich für moderne Film- und TV-Produktionen.

Ob Fans in Die Ringe der Macht endlich mehr über den Ursprung der Orks erfahren, lassen sich Weber und Wilson übrigens nicht so recht entlocken. Natürlich müsste man dafür Bezug auf das Erste Zeitalter nehmen, Rückblenden wären für Der Herr der Ringe aber kein Novum. Bisher gibt es verschiedene mögliche Erklärungen und Interpretationen dafür, woher die Diener des Bösen eigentlich stammen - ob es eine eindeutige Antwort benötigt, sei mal dahingestellt.

Die wichtigsten Infos zu Die Ringe der Macht

Die Ringe der Macht startet am 2. September 2022 auf Amazon Prime Video. Als Showrunner sind die Newcomer John D. Payne und Patrick McKay verantwortlich und J.A. Bayona (Jurassic World), sowie Wayne Che Yip (Preacher, Doom Patrol) als Regisseure involviert. Bei dem Herr der Ringe-Prequel treten außerdem die Darsteller Nazanin Boniadi, Benjamin Walker, Morfydd Clark und Ismael Cruz Cordova vor die Kamera.

Was haltet ihr von den bisherigen Bildern und Videos zu Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht? Freut ihr euch auf die Prequel-Serie von Amazon? Oder lasst ihr das erstmal auf euch zukommen? Schreibt uns in die Kommentare!