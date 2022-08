Herr der Ringe: Neues Mittelerde-Spiel kommt von Studio, das an den Filmen beteiligt war

Bald geht es wieder nach Mittelerde! Denn nicht nur die Amazon-Serie, Der Herr der Ringe: Gollum und das Survivalspiel Return to Moria sind geplant, auch ein bisher noch unbetiteltes Projekt ist offiziell in Entwicklung. Das kündigte der Publisher Private Division zuletzt an und verriet schon wenige, aber wichtige Details zum neuen Spiel in der Welt von Herr der Ringe. Wir fassen die wichtigsten Informationen für euch zusammen.

Was ist das neue Spiel?

Zu welchem Genre das Spiel gehören wird, hat Private Division noch nicht verraten. Allerdings spricht man in der Ankündigung davon, dass das Spiel sich stark von dem unterscheide, was Fans zuvor gekannt hätten. Mittelerde solle zudem auf eine ganz neue Weise entdeckt werden. Alles in allem bleibt man sehr vage. Es ist also schwer zu sagen, ob das Spiel das wird, was Herr der Ringe braucht.

Wer entwickelt es?

Mehr als die grobe Beschreibung verspricht das entwickelnde Studio. Denn das neue Mittelerde-Spiel wird von der Gaming-Abteilung von Weta Workshop entwickelt, die maßgeblich an der Entstehung der Herr-der-Ringe-Filme beteiligt waren und etwa Waffen, Rüstungen, Kreaturen und Miniaturen für das Projekt erschufen. Wenn sich also jemand mit der bis heute beliebtesten Umsetzung der Bücher von Tolkien auskennt, dann ist es wohl Weta.

Wann erscheint es?

Bis zu einem Release muss es tatsächlich nicht mehr allzu lange dauern. Denn das Spiel soll im Fiskal-Jahr 2024 des Publishers erscheinen. Damit liegt der Veröffentlichungszeitraum zwischen dem April 2023 und dem März 2024. Damit könnte das Spiel im selben Zeitraum erscheinen wie das für 2023 geplante Return to Moria, dem Tolkien-Experte Fabiano viel Potenzial zuschreibt:

Was haltet ihr von der Ankündigung des Publishers Private Division? Könnt ihr euch vorstellen, dass das Projekt ein richtig gutes Mittelerde-Spiel wird? Oder seid ihr noch skeptisch, ob Weta Workshop wirklich ein Händchen für Spiele hat? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!