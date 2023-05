Herr der Ringe: Zwei der besten Tolkien-Actionspiele sind auf Steam günstiger als je zuvor

Dank des aktuellen Steam-Sales könnt ihr Sauron und seinen Schergen gleich mehrfach in den Allerwertesten treten.

Was gibt es Schöneres, als Sauron mächtig auf die Nerven zu gehen? Klar, ihm gleich viermal eine schwere Zeit zu bereiten! Das könnt ihr derzeit dank des Middle-earth -Sales auf Steam besonders günstig, denn vier Tolkien-Spiele sind stark reduziert und teilweise sogar so günstig wie nie zuvor!

Wir stellen euch im Folgenden die angebotenen Titel genauer vor, inklusive Video und Testartikel. Somit könnt ihr euch vor dem Kauf bestmöglich informieren und bereut später nichts.

Mittelerde: Mordors Schatten

7:15 Mittelerde: Mordors Schatten - Test-Video zur PC-Version

Genre & Release: Action-Adventure | 30. September 2014

Action-Adventure | 30. September 2014 Rabatt & Preis: 80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

Die Handlung von Mordors Schatten spielt zwischen Der Hobbit und der Herr-der-Ringe-Trilogie. Als Waldläufer Talion verschlägt es euch nach Mordor, weil ihr auf blutige Rache aus seid. Die Schergen Saurons haben nämlich kurz zuvor eure Familie abgeschlachtet, und wer Blut vergießt, wird selbst bluten.

Gameplay-technisch erwartet euch eine Open World nach allen Regeln der Kunst. Es gibt also viel zu entdecken, Gegner müssen in actionreichen Kämpfen besiegt werden und im Rahmen der Hauptstory begegnet ihr sogar der ein oder anderen Tolkien-Prominenz!

Den vollständigen Test könnt ihr hier nachlesen.

Mittelerde: Schatten des Krieges

12:28 Mittelerde: Schatten des Krieges - Test-Video zur PC-Version

Genre & Release: Action-Adventure | 10. Oktober 2017

Action-Adventure | 10. Oktober 2017 Rabatt & Preis: 90 Prozent reduziert | 4 statt 40 Euro

90 Prozent reduziert | 4 statt 40 Euro

Im Nachfolger zu Mordors Schatten geht es dort weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat, aber alles ist eine Stufe größer. Die Spielwelt in Mittelerde: Schatten des Krieges umfasst noch mehr Gebiete von Mordor, es gibt noch mehr in der Open World zu erledigen und auch die Kämpfe spielen sich anspruchsvoller.

Hauptgrund dafür ist das sogenannte Nemesis-System. Im Laufe eures Abenteuers schafft ihr euch Erzrivalen, die ein besonderes Augenmerk darauf legen, euch den Garaus zu machen. Wenn ein besonders fies aussehender Ork euch zähnefletschend gegenübersteht, pumpt das Adrenalin durch eure Adern!

Mehr zu Schatten des Krieges erfahrt ihr in unserem Test.

Lego Der Herr der Ringe

10:09 LEGO Der Herr der Ringe - Die ersten 10 Minuten

Genre & Release: Action-Adventure | 27. November 2012

Action-Adventure | 27. November 2012 Rabatt & Preis: 80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

Dieses Spiel braucht keine detaillierte Beschreibung, denn bereits beim ersten Blick auf die Screenshots wird klar, worum es sich bei LEGO Der Herr der Ringe handelt: kurzweiliger Action-Adventure-Spaß in der tolkienschen Sagenwelt, aber im beliebten Klemmbaustein-Look und mit Couch-Koop-Fokus.

Natürlich kommt auch nicht der Humor zu kurz, ihr bekommt alle paar Sekunden einen Gag serviert. Wenn euch genau danach der Sinn steht, könnt ihr bedenkenlos zuschlagen. Alle anderen lesen vorher am besten erst unseren Test.

Lego Der Hobbit

4:53 LEGO Der Hobbit - Test-Video zum Herr-der-Ringe-Prequel

Genre & Release: Action-Adventure | 10. April 2014

Action-Adventure | 10. April 2014 Rabatt & Preis: 80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

80 Prozent reduziert | 4 statt 20 Euro

Wir können nur wiederholen, was wir einen Absatz weiter oben bereits geschrieben haben. Denn auch in LEGO Der Hobbit erwartet euch die Kombination aus Tolkien-Lore, Klemmbaustein-Look und Gag-Feuerwerk. In den zahlreichen Levels müsst ihr Sammelgegenstände aufklauben, Gegner verdreschen - und das alles idealerweise noch zusammen mit einem Freund im Koop!

Immer noch nicht überzeugt? Dann schmökert doch einfach durch unseren Test!

Wenn ihr jetzt wieder vollends im Tolkien-Fieber seid, solltet ihr euch weder unsere anderen Artikel noch unseren tolkientastischen Podcast durch die Lappen gehen lassen!

Habt ihr bei einem der hier vorgestellten Tolkien-Titel zugeschlagen und wenn ja, bei welchem? Oder habt ihr gar eure Schatztruhe etwas weiter geöffnet und gleich alle Spiele eurer Bibliothek hinzugefügt? Gibt es andere Herr-der-Ringe-Spiele, für die ihr euch mal ein besonders gutes Angebot wünschen würdet (etwa Schlacht um Mittelerde endlich wieder kaufbar zu machen, hust!)? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!