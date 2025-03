Das Nemesis-System der Mordor-Spiele gilt als brillant, bleibt aber jetzt noch 10 Jahre weggesperrt

Das innovative Nemsis-System wird noch 10 Jahre lang einem Publisher gehören, der dem Anschein nach nichts damit machen will.

Treten wir einen leichten Gegner doch einfach mal in eine Lavagrube. 20 Spielstunden später stellt sich heraus: Er ist nie gestorben. Stattdessen ist er nun von Brandwunden gezeichnet, hat sich eine Leibgarde aufgebaut und zum Obermotz hochgearbeitet. Wenn ihr euch das nächste Mal seht, schwört er sich an euch zu rächen.

Ein epischer Kampf voller Verachtung entbrennt. Derartige Geschichte sind in Videospielen möglich, allerdings gab es das bislang nur in den beiden Mordor-Spielen des traditionsreichen Entwicklungsstudios Monolith. Niemand sonst darf dieses Feature benutzen, denn das Nemesis getaufte System wurde 2021 von Warner Bros. patentiert.

Vier Jahre später hat Warner Bros. das Studio geschlossen, welches das Nemesis-Feature einst erfunden hat. Am 26. Februar wurden Monolith zusammen mit zwei weiteren internen Studios des Publishers dichtgemacht. Und die schlechte Nachricht: All zu bald wird das Patent wohl nicht auslaufen.

Über 10 Jahre Frist

Das Patent für das Nemsis-System bleibt laut der offiziellen Patent-Seite noch bis 2036 bestehen. Ganze elf Jahre, in denen den größten Befürchtungen nach nichts damit geschieht und das Patent damit 15 Jahre lang nutzlos bleibt. Bislang haben erst zwei Spiele überhaupt darauf zurückgegriffen, namentlich Mittelerde: Mordors Schatten und der Nachfolger Schatten des Krieges.

Zwei umstrittene Spiele, aber die meisten Leute sind sich einig: Das Nemesis-System war genial und hätte noch vielen anderen Spielen gut zu Gesicht gestanden – darf aber eben seit 2021 von niemandem außer Warner-Bros.-Studios genutzt werden.

Eigentlich wäre es Monolith gewesen, die mit ihrem nächsten Spiel erneut auf das Nemesis-System zurückgreifen wollten. Allerdings wurde mit dem Studio selbst auch ihr derzeitiges Projekt Wonder Woman eingestellt. Folglich befindet sich derzeit kein Spiel mehr in Entwicklung, das davon Gebrauch machen könnte.

Wer könnte es noch nutzen?

Nach wie vor wird Warner Bros. Games natürlich Spiele entwickeln, und es befinden sich noch einige namhafte Studios in ihren Reihen, die in der Theorie auf das Patent ihrer Mutterfirma zugreifen könnten. Dazu gehören Studios wie etwa Rocksteady (Batman: Arkham City, Suicide Squad: Kill the Justice League), NetherRealm (Mortal-Kombat-Reihe), Avalanche (Hogwarts Legacy) oder auch Traveller's Tales (Lego-Spiele).

Potenziale gäbe es hier auf jeden Fall. Bei Rocksteady steht nach dem katastrophalen Release von Suicide Squad noch in den Sternen, was das Team als nächstes angeht. Aber ein neues Batman-Spiel könnte davon genau so profitieren, wie es auch Wonder Woman getan hätte.

Bekannt ist auch schon, dass Avalanche an einem Nachfolger zu Hogwarts Legacy arbeiten soll. Das Rollenspiel war enorm erfolgreich, und wir könnten uns ein Rivalen-System hier sehr gut vorstellen. Eine Draco-Harry-Dynamik würde sicher viele Fans sehr erfreuen.

Aber wahrscheinlich ist es nicht, dass Warner Bros. das Nemesis-Feature allzu bald noch einmal verwertet. So bleibt nur zu hoffen, dass vielleicht in zehn Jahren sich ein Studio zu einem neuen Spiel damit inspiriert fühlt.