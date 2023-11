Heute erscheint auf Netflix eine der kultigsten Comics als Serien-Verfilmung

Ein drittes Mal wird die actionreiche Liebesgeschichte von Scott erzählt - diesmal als Animationsserie auf Netflix.

We are Sex Bob Omb! One Two Three Four! Mit diesen fast schon ikonischen Worten starten die Opening Credits in Scott Pilgrim und führen in einen völlig abgedrehten Film, der seiner beliebten Comic-Vorlage mehr als gerecht wird.

Jetzt ist Sex Bob Omb samt Scott Pilgrim wieder zurück, diesmal auf Netflix und als Animationsserie. Wer Comic und Film mochte, sollte der neuen Umsetzung definitiv eine Chance geben - immerhin steckt hier auch viel von den Vorgängern drin!

2:07 Scott Pilgrim ist zurück! Erster Trailer zur neuen TV-Serie von Netflix

Was ihr wissen solltet

Die Comic-Reihe konnte in sechs Bänden überzeugen - sogar so sehr, dass Scott Pilgrim eine waschechte Verfilmung bekommen hat. Mittlerweile hat der zwar einen ähnlichen Kult-Status wie die Vorlage, an den Kino-Kassen konnte der Film aber nicht viele Menschen vor die Leinwand locken, sodass dieser rein finanziell gesehen floppte. Dabei ist der Film auch heute noch besonders für Spiele- und Comic-Fans ein absoluter Kracher!

Die Handschrift des Regisseurs Edgar Wright ist auch deutlich zu spüren. Der Mann hinter den Komödien Shaun of the Dead und Hot Fuzz zeigt hier besonders, was er für ein geniales Gefühl für Musik und Timing hat - spätestens in Baby Driver hat er diese Skills auf die Spitze getrieben.

Und jetzt kommt’s: Der kreative Kopf hinter dem Comic als auch Edgar Wright haben sich für die Netflix-Serie nun zusammengetan. Daher gleicht der Animationsstil stark den originalen Zeichnungen, die Vertonung ist aber mit fast dem gesamten Cast aus Wrights Film auch für Film-Fans eine Wonne. Sogar Stars wie Chris Evans und Brie Larson sind mit von der Partie!

1:50 Scott Pilgrim hebt schon bald auf Netflix ab, jetzt gibt's die offizielle Eröffnungssequenz

Die Story von Scott Pilgrim

Scott Pilgrims Geschichte ist so simpel wie durchgeknallt: Der namensgebende Held verliebt sich unsterblich in das Mädchen seiner Träume, doch die ist nicht so leicht zu haben. Nicht, weil sie kein Interesse hätte - stattdessen muss sich Scott gegen ihr sechs Ex-Partner beweisen und in explosiven Kämpfen als Sieger hervorgehen.

Werdet ihr mal in die Scott-Pilgrim-Serie reingucken oder ist der Animationsstil nicht euer Fall? Habt ihr den Film und vielleicht sogar den Comic gelesen und was haltet ihr davon? Und welcher Comic sollte unbedingt mal einen Film oder eine Serie erhalten, wird bisher aber völlig unterschätzt? Schreibt uns eure Meinungen und Empfehlungen gerne in die Kommentare!