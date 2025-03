GTA 5: Heute erscheint das Next-Gen-Upgrade für PC und ein Mini-Update für GTA Online - alle Infos

GTA 5 wird jetzt auf dem PC noch besser - denn heute erscheint das heiß erwartete Next-Gen-Update für den Rechner.

Konsolenspieler kommen bereits seit Längerem in den Genuss; nach rund drei Jahren kommen jetzt endlich PC-Spieler zum Zug. Am heutigen Dienstag, dem 4. März 2025 erscheint das lang ersehnte Next-Gen-Update von GTA 5 für den PC.

Wir verraten euch, was alles im Update drinsteckt, was das für eure Speicherstände heißt, wann es losgeht und was sich mit dem Update bei GTA-Online tut.

Die wichtigsten Next-Gen-Features im Überblick

Die meisten Inhalte der Next-Gen-Version betreffen den Multiplayer-Modus GTA Online. Technische Verbesserungen beeinflussen aber natürlich auch die Singleplayer-Kampagne von GTA 5. Darauf dürft ihr euch unter anderem freuen:

Die Rückkehr der Tierwelt und damit die Wildtier-Fotografie als Nebenaktivität.

Neue Fahrzeuge, die zuvor exklusiv auf PS5 und Xbox Series X/S verfügbar waren.

Überarbeitetes Karrierefortschritts-Menü, über das sich neue Belohnungen freischalten lassen.

Technische Verbesserungen wie Raytracing, DLSS 3, FSR 3.0, schnellere Ladezeiten dank DirectStorage - aber auch höhere Systemanforderungen.

Das war natürlich nur eine kleine Auswahl der kommenden Inhalte; genauere Einzelheiten zu den Verbesserungen des Next-Gen-Updates hat unser GTA-Experte Vali bereits vor einigen Tagen für euch zusammengetippt:

Wann geht's los?

Eine genaue Release-Uhrzeit für das Update hat Entwickler Rockstar noch nicht bekanntgegeben. Erfahrungsgemäß rechnen wir jedoch mit einem Start der Next-Gen-Version gegen 11:00 Uhr vormittags deutscher Zeit. Sämtliche vergangenen Updates der letzten Jahre erschienen in diesem Zeitraum.

Ihr könnt das Update bereits jetzt als Preload herunterladen.

So übertragt ihr euren Spielstand

Um euren Singleplayer-Fortschritt in die neue, bessere GTA-Version zu übernehmen, müsst ihr eure PC-Speicherstände zunächst manuell in die Enhanced-Edition übertragen. Dazu ruft ihr im Spiel das Menü auf, navigiert zum Reiter Spiel und wählt dort den Menüpunkt Spielstand hochladen aus.

Der Legacy-Speicherstand wird auf einen Rockstar-Server hochgeladen, konvertiert und ist dann in der Enhanced-Variante von GTA 5 verfügbar.

Aber Achtung: Nach dem Wechsel gibt es kein Zurück mehr. Ihr könnt nach dem Versions-Upgrade keine Enhanced-Missionen mehr in der Legacy-Version spielen und auch nicht mehr mit Spielern, die noch die alte GTA-Version verwenden, zusammen spielen.

Was tut sich sonst noch in GTA Online?

Im Zuge des Next-Gen-Updates wird GTA 5 heute nicht nur insgesamt besser, auch der Online-Modus wird von Rockstar heute mit neuen Inhalten versorgt. Für GTA Online erscheint nämlich heute das Update Oscar Guzman fliegt wieder , mit dem ihr Zugriff auf eine Reihe neuer Missionen und eine Operationsbasis erhaltet.

Vom alten McKenzie-Feldhangar aus, macht ihr euch auf, euer Waffenschieber-Business auf ein neues Level zu heben und der fiesen Eberhard Corporation ein Schnippchen zu schlagen. Obendrein gibt's drei neue Luftfahrzeuge - Western Duster 300-H (Flugzeug), Buckingham DH-7 Iron Mule (Helikopter) und Eberhard Titan 250 D (Kampfhubschrauber) - sowie ein neues Auto.

Freut ihr euch auf das Next-Gen-Update? Läuft bei euch sogar schon der Preload? Schreibt es uns in die Kommentare!