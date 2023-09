Starfield: Durch einen winzigen Fehler könnt ihr einen weggesperrten High-End-Anzug gratis abstauben

Da ist das gute Stück, nur einen, zugegebenermaßen unbequemen Griff weit entfernt.

Starfield ist nicht arm an Ausrüstung, weder bei Waffen, noch Weltraumanzügen herrscht Mangel. Doch müsst ihr zumeist einiges hinblättern, um einfach so gute Varianten zu bekommen. Im Keller der Lodge findet ihr derweil komplett gratis einen passablen und zudem schicken Anzug für Spaziergänge in der riesigen Welt von Bethesdas neuen Rollenspiel.

Mark I Constellation -Spacesuit hinter Glas

Um den Mark I Constellation -Weltraumanzug zu bekommen, müsst ihr nicht viel machen, nur lange Finger. Denn das gute Stück steht etwas lieblos abgestellt in einer Vitrine im Keller neben einigen alten gerahmten Gemälden.

Wo finde ich die Lodge? Dabei handelt es sich um das Hauptquartier der Erkunder der Constellation-Gruppe. Dieses findet ihr in New Atlantis auf dem Planeten Jemison in Alpha Centauri.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie komme ich an den Anzug hinter Glas? Das Geheimnis zu eurem Diebstahlerfolg ist der winzig-schmale Spalt zwischen der Tür und einem der Paneele. Im Tweet auf der Plattform X, früher mal Twitter genannt, findet ihr die Stelle genauer per Fadenkreuz markiert. Wenn ihr euch korrekt hinstellt, könnt ihr hier hindurchgreifen und das High-Tech-Kleidungsstück euer Eigen nennen - ganz ohne das Meisterschloss zu knacken.

Fragt uns aber bitte nicht, wie das Ding durch diesen Spalt passt; Bethesda-Titel eben. Wir können uns da an ähnliche Szenen von Morrowind an, über Skyrim bis Fallout 4 erinnern.

19:50 Starfield - Testvideo zum Open-World-Weltraumspielplatz

In unserem Testvideo erklären wir euch ausführlich, was Starfield besonders gut macht, aber eben auch wo Bethesdas Rollenspiel etwas daneben langt. Wer es noch gründlicher und zudem schriftlich vorzieht, der oder die schaut am besten in Peters Riesentest.

Werdet ihr buchstäblich lange Finger machen, um euch den Anzug aus der Vitrine zu schnappen? Oder verstößt das gegen eure Ehre als Astronaut oder Weltenerkunderin? Habt ihr sonst noch lohnenden Orte für, sagen wir, sparsam lebende, kämpfende und reisende Weltraumtouristen gefunden? Schreibt uns doch gerne eure besten Tipps für zwielichtige Ausflüge in die Kommentare!