Das frisch erschienene High On Life ist auf Erfolgskurs und mausert sich zum aktuell beliebtesten Spiel im Game Pass. Diese Stellung wird sonst standhaft von den Platzhirschen Minecraft und Forza Horizon 5 verteidigt. Worum es sich bei diesem Spiel handelt und woher der Erfolg stammt erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was ist High On Life?

High On Life ist ein Shooter mit Metroidvania-Elementen aus dem Hause Squanch Games. Diese sind unter anderem auch für das Spiel Trover Saves the Universe verantwortlich. Neben der bunten Grafik zeichnet es sich besonders durch den schrägen Humor aus, der sehr an Rick and Morty erinnert. Das ist kein Wunder, schließlich hat einer der Schöpfer der Serie, Justin Roiland, auch maßgeblich an dem Spiel mitgewirkt.

1:52 High on Life: Im abgedrehten Shooter der Rick-and-Morty-Macher sprechen eure Waffen

Das außergewöhnlichste und absurdeste Feature von High On Life seht ihr aber im obigen Trailer. Euer Arsenal besteht nämlich aus allerlei sprechenden Waffen, die eure Verbündeten im Kampf gegen fiese Aliens sind. Ihr habt also die optimale Ausrüstung für Kriegs- und Wortgefechte.

Woher kommt der Erfolg?

Ein Triple-A-Spiel für lau: High On Life ist ein brandneues und stark beworbenes AAA-Spiel, das durch seine Verfügbarkeit im Game Pass sehr günstig ausprobiert werden kann. Schon allein deswegen verwundern die aktuellen Spielerzahlen kaum.

Rick and Morty zieht: High On Life wird stark damit beworben, dass Justin Roiland als Chef von Squanch Games an dem Shooter mitgewirkt hat und für eine Menge Rick and Morty Feeling sorgt. Das Spiel profitiert höchstwahrscheinlich von dem großen Erfolg der Serie. So wird auch in den Steam-Rezensionen immer wieder erwähnt, wie sehr High on Life an Rick and Morty erinnere. Dazu trägt sicher auch der spezielle Humor bei:

2:37 High on Life: Wir bekommen einen Kanister Alien-Sperma geschenkt

Erste Spieler bewerten es gut: Mit 90 Prozent positiven Bewertungen auf Steam und einem Userscore von 7,8 für die PC-Version sowie 8,2 für die Xbox Series X/S Version bei Metacritic wird das Spiel positiv aufgenommen. Die Fachpresse hingegen ist eher gespaltener Meinung und kommt auf einen Metascore von 67 für die PC-Version sowie 63 für die Xbox Serie X/S Version. Auch wir haben in unserem Test so einiges zu kritisieren, auch wenn Tester Sascha richtig Spaß mit High on Life hatte.

Hohe Exklusivität: High On Life ist nur digital für PC und Xbox erhältlich. Das heißt wer das Spiel auf Konsole spielen möchte, ist dazu gezwungen es auf der Xbox zu spielen. Wer dann die Wahl hat, 60€ für einen Kauf hinzublättern oder 13€ für einen Monat Game Pass zu bezahlen, der wird mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Game Pass greifen, was natürlich die Statistik nach oben treibt.

Mangelnde Konkurrenz: Im Dezember gehört High on Life zu den wenigen neuen Highlights im Game Pass. Wer also als Abonnent nach neuen Spielen sucht, kommt an dem Shooter nur schwer vorbei. Die wohl größte Konkurrenz ist LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, das am 6. Dezember 2022 in den Game Pass kam.

Was noch alles pünktlich zu den Feiertagen im Gamepass landet, seht ihr in unserer Übersicht zu allen neuen Spielen im Dezember:

2 0 Mehr zum Thema Game Pass: Alle neuen Spiele im Dezember 2022

Welche Game Pass Spiele sind noch in der Top Liste vertreten?

Die fünf beliebtesten Spiele des Game Pass (Stand 20.12.2022):

Habt ihr High On Life bereits auf eurer Wunschliste, oder es sogar schon ausprobiert? Hat euch der Shooter gefallen, oder ist der schräge Humor eher nicht für euch? Schreibt es gerne in die Kommentare!