Xbox Game Pass für PC: Alle neuen Spiele im Dezember 2022

Welche neuen Spiele erscheinen im Dezember 2022 im Xbox Game Pass für PC? Welche verlassen das Abo wieder? Wir verraten euch, was pünktlich vor Weihnachten ohne Aufpreis im Abo landet!

Die erste Ladung der Dezember-Spiele ist bekannt. Mit dabei ist vor allem toller Story-Nachschub mit The Walking Dead und Eastward. Aber auch jede Menge Action, etwa mit Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Und natürlich dürften wie üblich ungefähr zur Monatsmitte weitere Titel ins Abo wandern. Bei uns bleibt ihr immer auf dem Laufenden, hier geht’s zur Gesamtübersicht der Game-Pass-Bibliothek:

Highlight im Dezember 2022

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

2:11 Lego Star Wars: The Skywalker Saga - Die Macht ist stark im Launch-Trailer

Genre: Action | Entwickler: TT Games | Release: 5. April 2022 | Im Game Pass ab: 6. Dezember 2022

Die Lego-Spiele haben ihre Erfolgsformel gefunden: Wir erleben berühmte Geschichten in einer humorvoll ausgeschmückten Klötzchen-Version, im Fall von Lego Star Wars: The Skywalker Saga die Episoden 1 bis 9 der … nun ja, Skywalker-Saga.

Einerseits geht es hier kinderfreundlicher zu (zum Beispiel sind abgetrennte Gliedmaßen für Lego-Figuren eher komisch als tragisch), andererseits stecken wieder viele Witze drin, die eindeutig an Erwachsene gerichtet sind. Wenn ihr Star Wars liebt, ist das hier auf jeden Fall ein erfrischend lockerer Titel, der die Sequel-Trilogie auch mal bissig auf die Schippe nimmt.

Im Test lest ihr, warum das Spiel trotzdem verpasst, sein volles Potenzial zu entfalten:

Eastward

1:57 Eastward - Trailer stellt euch das Pixel-Abenteuer für Switch und PC vor

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Pixpil | Release: 16. September 2021 | Im Game Pass ab: 1. Dezember 2022

Selten sahen Umgebungen im Pixel-Look so schön aus wie in Eastward. Das Rollenspiel entführt euch in eine faszinierende und sehr, sehr seltsame Welt, in der ihr schrille Charaktere und wundersame Kreaturen trefft. Ihr steuert gleich zwei Charaktere, die telekinetisch begabte Sam und den bratpfannenschwingenden John.

Um Rätsel zu lösen und Gegner zu besiegen, nutzt ihr die besonderen Fähigkeiten des ungleichen Paars. Die Mechaniken haben uns im Test richtig viel Spaß gemacht, bei der Story wurde es uns manchmal aber zu abgedreht. Dafür haben wir eine gute Nachricht für alle, die lieber auf Deutsch spielen: Seit unserem Test ist die offizielle deutsche Übersetzung erschienen.

PC Game Pass: Weitere neue Spiele im Dezember 2022

Ab 1. Dezember 2022

The Walking Dead: The Final Season (Abschluss der brutalen und emotionalen Telltale-Saga)

Totally Reliable Delivery Service (Abgedrehte Physik-Sandbox, auch mit bis zu 4 Spielern im Koop)

Ab 6. Dezember 2022

Hello Neighbor 2 (Schleichhorror, bei dem ihr wieder eurem gruseligen Nachbarn entkommen müsst)

Ab 8. Dezember 2022

Chained Echoes (Rundenbasiertes Rollenspiel mit Mechs, Luftschiffen und Magie)

Ab 13. Dezember 2022

High On Life (Ego-Shooter mit sprechenden / fluchenden Waffen)

Potion Craft (Alchemie-Simulator mit hübschen Mittelalter-Look)

0:50 Potion Craft: Alchemist Simulator zeigt im Trailer, wie ihr mittelalterliche Tränke braut

Ab 15. Dezember 2022

Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition (Schicke Rennauto-Action, Boosts, Drifts, Crashes!)

Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (süßer 2,5D-Platformer, perfekt als Familienspiel)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im Dezember 2022

Für einige Titel ist der Abschied gekommen, ihr habt nur noch kurz Zeit, sie ohne Aufpreis auszuprobieren.

Aliens: Fireteam Elite (Cloud, Konsole und PC)

Breathedge (Cloud, Konsole und PC)

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Cloud, Konsole und PC)

Firewatch (Cloud, Konsole und PC)

Lake (Cloud, Konsole und PC)

One Piece: Pirate Warriors 4 (Cloud, Konsole und PC)

Neoverse (Cloud and Konsole)

Race with Ryan (Cloud, Konsole und PC)

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Cloud, Konsole und PC)

Rory McIlroy PGA Tour (Konsole) EA Play

Transformers: Battlegrounds (Cloud, Konsole und PC)

Ist im Dezember-Lineup des PC Game Pass was für euch dabei? Oder wartet ihr noch auf einen bestimmten Titel im Abo-Angebot?