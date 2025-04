Kurswechsel für Henry Cavills Highlander: Das große Fantasy-Reboot gehört plötzlich Amazon

Beim geplanten Highlander-Reboot mit Henry Cavill spielt sich auf einmal ein großer Umschwung hinter den Kulissen ab. Bildquelle: Netflix

Der Highlander gilt eigentlich als unsterblich, lässt dafür aber schon ziemlich lange auf sich warten. Schon seit fast zehn Jahren arbeitet Regisseur Chad Stahelski (John Wick) an dem Reboot des Fantasy-Klassikers und holte sich dafür 2021 Henry Cavill ins Boot.

So richtig in die Gänge kam das Projekt bisher allerdings nicht. Ursprünglich für Januar 2025 angedacht, sollen die Dreharbeiten nun endlich im Mai in Schottland beginnen. Und dafür ist nun offenbar nicht länger Lionsgate verantwortlich, die Chad Stahelski ursprünglich als Franchise-Chef auserkoren hatten.

Plötzlicher Studiowechsel bei Highlander - und das kurz vor Drehbeginn

Wie The Hollywood Reporter berichtet, befindet sich Lionsgate momentan in finalen Verhandlungen, das Highlander-Reboot dem Studio United Artists und damit Amazon MGM zu überlassen. Der Deal soll sich so gut wie in trockenen Tüchern befinden.

Was genau hinter der Entscheidung steckt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Es ist aber nicht das erste Mal, dass Lionsgate und Amazon MGM gemeinsame Sache machen: Die beiden Filmstudios haben sich zum Beispiel in der Vergangenheit bezüglich verschiedener Lizenzen geeinigt.

The Witcher ohne Henry Cavill: Der erste Trailer zur 4. Staffel zeigt erstmals Liam Hemsworth als Hexer Geralt

An den grundlegenden Plänen für Highlander soll sich damit übrigens nichts ändern. Das bedeutet konkret, dass Henry Cavill weiterhin als unsterblicher Schwertkämpfer auftritt und Chad Stahelski auf dem Regiestuhl Platz nimmt. Außerdem soll das Highlander-Reboot weiterhin im Kino anlaufen und nicht auf einen Streaming-Release umgemünzt werden.

Ob Chad Stahelskis ambitionierte Pläne für ein neues Highlander-Franchise (zuvor gab es bereits fünf Filme und drei TV-Serien) tatsächlich verwirklicht werden, bleibt wiederum abzuwarten. Die Entscheidung dürfte wahrscheinlich vom Erfolg des ersten Kinofilms abhängen.

Bei Amazon hat Henry Cavill aber ohnehin schon einen Fuß in der Tür: Der Ex-Witcher und -Superman arbeitet nicht nur an einer Verfilmung seines Lieblings-Franchises Warhammer 40K, sondern soll ebenfalls für die Live-Action-Verfilmung von Voltron vor der Kamera stehen.

Und dann wäre da ja noch James Bond. Mittlerweile hat Amazon die komplette kreative Kontrolle über die 007-Lizenz und Fans wären immer noch verdammt erpicht darauf, Cavill in der Rolle des britischen Geheimagenten zu sehen. Es bleibt spannend, ob dieser Traum tatsächlich in Erfüllung geht, aktuell bewegt sich recht viel um das Comeback von James Bond.