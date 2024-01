Zu zwei großen Action-Reihen mit Henry Cavill und Keanu Reeves gibt es ein aufregendes Update

Für Highlander und John Wick gibt es offenbar große Pläne. Bildquelle: Netflix/Lionsgate

Für Fans von Chad Stahelski haben wir verdammt gute Nachrichten: Der ehemalige Stuntman hat sich spätestens als Regisseur von John Wick bei wirklich jedem Actionfan einen Namen gemacht. Jetzt entscheidet er im Auftrag von Lionsgate über die Zukunft der Filmreihe mit Keanu Reeves.

Doch nicht nur das: Sein Deal schließt ebenso den geplanten Highlander-Reboot mit ein. Das 100 Millionen Dollar teure Fantasy-Projekt mit Henry Cavill soll spätestens 2025 in den Kinos starten und den Grundstein für ein ganzes (neues) Franchise legen.

Chad Stahelski wird zum Action-Franchise-Chef

Das bedeutet konkret: Chad Stahelski bestimmt ab sofort darüber, welche Richtung neue Filme (und potenziell auch TV-Serien) zu John Wick und Highlander zukünftig einschlagen. Der Regisseur aller vier John-Wick-Filme mit Keanu Reeves sorgt zum Beispiel dafür, dass Qualität, Ton und Vision einheitlich bleiben .

Mit an Bord sind dabei für John Wick Basil Iwanyk und Erica Lee und bei Highlander Neal H. Moritz. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie es beispielsweise mit John Wick 5 oder Highlander-Projekten nach dem Debütfilm weitergeht. Fest steht zumindest schon einmal: Lionsgate hat großes Vertrauen in beide Franchises und ebenso in Chad Stahelski persönlich.

1:44 Keanu Reeves ist im Trailer zu John Wick 4 nicht aufzuhalten

Strahlende Zukunft für John Wick und Highlander

Immerhin hat Stahelski dem Filmstudio mit John Wick 1-4 mehr als eine Milliarde US-Dollar in die Kassen gespült und durch die Bank weg positive Bewertungen von Kritikern wie Fans eingefahren. Bei der TV-Serie The Continental und dem noch anstehenden Spin-Off Ballerina wird Stahelski lediglich als ausführender Produzent aufgeführt - ob er beim kreativen Prozess beteiligt war, ist nicht bekannt.

Für Highlander mit Henry Cavill hat Stahelski wiederum persönlich verraten, dass seine Vision dafür einem John Wick mit Schwertern entspricht. Sein Reboot des Originals von 1986 soll dabei Elemente aus allen Kinofilmen und auch TV-Serien beinhalten. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass uns in den kommenden Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit mehr Filme und TV-Serien zu John Wick und Highlander aufschlagen - und sich Chad Stahelski dafür verantwortlich zeigen wird? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Highlander-Debüt von Henry Cavill und der möglichen Rückkehr von Keanu Reeves als John Wick? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!