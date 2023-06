»Hinter meinem Rücken passiert«: Monkey-Island-Crossover erwischt einen der Erfinder kalt

Ron Gilbert war in die Pläne, einen Monkey Island Crossover herauszubringen, nicht eingeweiht.

Das kam für viele überraschend: Sea of Thieves bekommt in gar nicht so ferner Zukunft Monkey-Island-Inhalte. Jedoch war ein Mensch überrascht, bei dem das eher verwunderlich ist – immerhin ist er einer der Schöpfer der berühmten Adventure-Reihe: Ron Gilbert.

Gegenüber PCGamer erzählte er, er habe erst kurz zuvor einen Hinweis von Rare, den Entwicklern von Seas of Thieves, erhalten.

Was genau ist passiert?

Auf Nachfrage von Fans auf Mastodon, inwiefern er in das Projekt involviert sei, gab er Folgendes preis:

Es ist alles ohne mein Wissen oder Input erstellt worden.

Und es scheint – liest der geneigte Monkey-Island Fan zwischen den Zeilen –, dass Ron Gilbert darüber nicht erfreut ist:

Mit wurde im Vorfeld nichts darüber erzählt, es passierte hinter meinem Rücken.

Gefühle aus Chatnachrichten herauslesen ist immer riskant, da arg fehleranfällig, aber die Wortwahl erweckt nicht den Eindruck, Gilbert sei im Nachhinein einverstanden mit dem Verhalten von Rare beziehungsweise Disney als Rechteinhaber. Letztere haben derweil nichts falsch gemacht, wie er auf eine E-Mail-Nachfrage durch PCGamer hin bestätigte:

Disney gehören die Rechte und sie können damit machen, was sie wollen.

Ron Gilbert hegt von sich aus jedoch nun keinen Groll gegenüber dem Projekt: Er wünscht alles Gute, denn er liebe Monkey Island.

Wenn euch diese Neuigkeit zum Gebaren von Rare und Disney gegenüber einem der Köpfe hinter Guybrush Threepwoods und LeChucks Abenteuern die Vorfreude nicht vermiest, könnt ihr euch im folgenden Trailer erste Eindrücke verschaffen. Der Geisterpirat hat für seinen Auftritt in Sea of Thieves sicher düster-gemeine Machenschaften ausgeheckt.

2:03 Sea of Thieves bekommt ein Crossover mit Monkey Island und das sogar gratis

Und? Seht ihr darin eine freche Aktion oder erscheint euch das als vollkommen in Ordnung? Rechtlich ist ja wohl alles in trockenen Tüchern, aber wäre es eurer Ansicht nach eine Frage des Respekts gewesen, Ron Gilbert einmal zu schreiben oder ihn anzurufen? Oder ist das euer Sicht nach überflüssig, ihm Bescheid zu geben, geschweige denn beratend mitarbeiten zu lassen? Schreibt uns eure Meinung gern in die Kommentare!