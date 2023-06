Sea of Thieves bekommt ein Crossover mit Monkey Island und es passt wie Augenklappe zum Piraten

Da wird doch der dreiköpfige Affe in der Pfanne verrückt: Monkey Island ist zurück! Aber nicht in Form eines eigenständigen Spiels, sondern als Zusatzinhalt für Microsofts beliebtes Piratenspiel Sea of Thieves. Und die beste Nachricht: Fans müssen nicht einmal lange warten, bevor sie in See stechen dürfen, um LeChuck das Handwerk zu legen.

Bereits am 20. Juli 2023 erscheint der Monkey-Island-DLC! Das gab Microsoft mit einem gewohnt humoristischen Trailer auf dem großen Xbox Showcase bekannt:

2:03 Sea of Thieves bekommt ein Crossover mit Monkey Island und das sogar gratis

Die beste Nachricht kommt zum Schluss: Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island wird laut Trailer eine komplett neue Story bieten und für alle Fans gratis spielbar sein!

