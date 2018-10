Besucher der BlizzCon 2018 (Hauptevent vom 2. bis 3. November) im Anaheim Convention Center müssen sich auf längere Wartezeiten an den jeweiligen Haupteingängen einstellen. Im Vergleich zu den Vorjahresmessen wurden die Sicherheitsmaßnahmen erhöht.

Dazu gehören neuerdings Metalldetektoren und Rucksack-Kontrollen an jedem Eingang, an dem die Eintrittskarte gezeigt werden muss. BlizzCon-Besucher, die die Eröffnungsveranstaltung live miterleben wollen, sollen daher schon etwas früher anreisen. Der Veranstalter verspricht aber, dass wer man einmal den Security-Check durchläuft, auf dem Messegelände nicht noch einmal in eine Kontrolle gerät.

Cosplayer dürfen Waffen-Nachbauten behalten

Cosplayer sollen einen von drei Eingängen (Grand Plaza Main Entrance, North Hall Entrance, or Registration & Store Entrance) benutzen, damit ihre Kostüme und sonstige Accessoires zugelassen werden können. Blizzard erlaubt jedoch, Nachbauten von Waffen mit in die Hallen zu nehmen. Cosplayer dürfen mit weichem Kunststoff gefertigte Nahkampfwaffen oder nicht mit Metall beschichtete Holzstäbe behalten.

Laut Blizzard hält man sich damit an die »neusten Sicherheitsstandards für Convention wie der BlizzCon«. Im August 2018 tötete ein Amokläufer während eines Madden-19-Turniers in Jacksonville zwei Menschen und sich selbst. Elf weitere Personen wurden teils mit Schusswunden in ein Krankenhaus geliefert.

Der Täter war ein 24-jähriger Turnier-Teilnehmer, der nach einer Niederlage aus dem Nichts eine Waffe zog. Als Reaktion darauf hatte der Veranstalter Electronic Arts eine Überprüfung der Sicherheitsmaßnahmen angekündigt.

Quelle: Blizzard