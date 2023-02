Hogwarts Legacy als Serie? Game of Thrones-Sender soll an TV-Adaption arbeiten

Hogwarts Legacy ist noch keinen Monat alt, da stehen schon Gerüchte um eine Serien-Adaption im Raum der Wünsche. Das behauptet jedenfalls eine vertrauliche Quelle von Giant Freakin Robot. Wenn ihr euch den Story-Auftakt nochmal in Erinnerung rufen wollt, hilft euch folgender Trailer bestimmt auf die Sprünge:

2:46 Hogwarts Legacy: Hübscher Launch-Trailer verrät einiges über den Story-Auftakt

Welche Infos gibt es?

Bisher ist noch kaum etwas zu dem potenziellen Projekt bekannt, eine offizielle Ankündigung gibt es ebenfalls nicht. Behandelt die folgenden Informationen also mit einer Portion Skepsis:

Von wem kommt die Serie? Laut dem Insider soll die Serie beim Streaming-Dienst HBO Max in Arbeit sein, die erst vor kurzem mit The Last of Us ein Spiel als Serie umsetzten. Hierzulande werden die HBO-Serien noch bei Sky beziehungsweise wow ausgestrahlt.

Dass früher oder später neues Bewegtbild aus der Harry-Potter-Welt erscheinen wird, ist sehr wahrscheinlich: Immerhin zeigt der immense Erfolg von Hogwarts Legacy, wie viele Menschen die Welt noch immer schätzen.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter. Wie wir mit kontrovers diskutierten Spielen umgehen, erklärt Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne. Eine Übersicht der ganzen Kontroverse rund um JKR und Hogwarts Legacy findet ihr hier.

Wovon wird die Serie handeln? Ob die Hauptstory aus Hogwarts Legacy übernommen oder eine neue Geschichte erzählt wird, ist noch nicht klar. Da von einer Hogwarts-Legacy-Serie gesprochen wird, ist aber zumindest die zeitliche Einordnung sicherlich ähnlich wie im Spiel: Demnach würde das HBO-Projekt im 19. Jahrhundert spielen.

Gibt es Infos zum Cast? Nein, die Serie soll noch in den Kinderschuhen stecken. Es gibt also bisher keinerlei Informationen zu Schauspieler noch Showrunner.

Würdet ihr euch über eine Serie zu Hogwarts Legacy freuen oder haltet ihr die Hauptgeschichte nicht für spannend genug, um es als TV-Adaption umzusetzen? Welches Potter-Spin-Off würdet ihr lieber sehen? Die Schullaufbahn von Harry Eltern? Dumbledores Kindheit? Oder doch lieber die Geschichte von den Hogwarts-Gründern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!