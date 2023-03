Hogwarts Legacy: Ihr könnt mit einem Kniff selbst die Jahreszeiten ändern

Endlich könnt ihr die Jahreszeiten in Hogwarts Legacy selbst ändern. Wir erklären, was ihr dafür tun müsst.

Für euch könnte das ganze Jahr über Halloween sein? Ihr besucht die Große Halle am liebsten zur Weihnachtszeit? Jahreszeiten sind in Hogwarts Legacy leider bisher an den Story-Fortschritt gebunden. Selbst nach Abschluss der Hauptgeschichte erwartet euch ewiger Frühling in der Zaubererwelt.

Eine Mod erlaubt es euch jetzt aber, die Jahreszeiten in der PC-Version ganz einfach umzustellen:

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Jahreszeiten in Hogwarts Legacy ändern

Für den Jahreszeiten-Wechsel benötigt ihr »Apparate UETools« und den »Blueprint Apparate Modloader«. Wie ihr alles installiert und benutzt, erklären wir euch hier:

Blueprint Apparate Modloader installieren

Ladet euch die Datei bei Nexusmods herunter und entpackt sie nach dem Download. Öffnet euer Installationsverzeichnis von Hogwarts Legacy öffnet den Pfad »...\Phoenix\Content\Paks\~mods«. Falls der Mod-Ordner bei euch noch nicht existieren sollte, wird er erstellt, sobald ihr die Mod-Dateien Paks-Ordner entpackt. Kopiert alle entpackten Dateien in den Mod-Ordner. Damit ist der Modloader installiert.

Ladet die Datei bei Nexusmod herunter. Entpackt die heruntergeladenen Dateien im eben erstellten Mod-Ordner »...\Phoenix\Content\Paks/~mods«

Die Jahreszeiten-Mod benutzen

Weihnachten Halloween

Wenn ihr den Modloader und die Mod installiert habt, könnt ihr die Jahreszeiten im Spiel wie folgt ändern:

Startet das Spiel ganz normal. Im Hauptmenü könnt ihr jetzt F8 zum Öffnen der Console drücken. Sollte das Interface die Konsole überlappen, drückt F8 im Spiel. Gebt im Textfeld nun »UETools« ein und bestätigt mit der Enter-Taste. Die Entwicklerkonsole könnt ihr mit F10 aufrufen. Um die Jahreszeiten zu ändern, gebt ihr »HL_ChangeSeason XXX« ein. Das XXX ersetzt ihr durch Winter, Fall oder Spring. Ladet euren Spielstand und genießt die saisonale Atmosphäre! Wenn ihr übrigens »UETools_Help« oder »HL_Help« eingebt, könnt ihr euch alle Kommandos anzeigen lassen.

Habt ihr die Mod auch schon ausprobiert? Welche Jahreszeit in Hogwarts Legacy gefällt euch am meisten? Steht ihr eher auf die Kürbis-Dekorationen in Hogsmeade? Oder gefallen euch die Weihnachtsbäume in Hogwarts mehr? Und habt ihr schon die Schneemänner entdeckt, die euch mit Schneebällen abwerfen? Erzählt es uns in den Kommentaren!