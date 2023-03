Hogwarts Legacy: Diese Mod erleichtert euch die Charaktererstellung enorm

Keine Lust mehr auf Slytherin? Mit dieser Mod für Hogwarts Legacy könnt ihr euren Charakter mitten im Spiel umfassend anpassen.

Wer sich nach vielen Stunden in Hogwarts Legacy doch über die eigenen Entscheidungen im Charakter-Editor ärgert, kann jetzt aufatmen. Damit ihr eure Taten auch nachträglich ändern könnt, gibt es nämlich jetzt eine Mod.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Was steckt in der Mod drin?

Der Fan-Zusatz mit dem passenden Namen Character Editor erlaubt euch allerlei Änderungen an eurer Spielfigur – und das mitten im Spiel. Ihr könnt jegliche Gesichtsmerkmale ändern, eure Stimme anpassen, eure Anrede zwischen Hexe und Zauberer wechseln und sogar das euch zugewiesene Haus nachträglich tauschen.

Mit einem kleinen Tastendruck könnt ihr ganz schnell und einfach euren Charakter ausführlich anpassen.

Normalerweise könnt ihr lediglich in Hogsmeade für einen kleinen Geldbetrag Haar- und Augenfarbe wechseln, viele andere Einstellungsmöglichkeiten bleiben aber aus. Mit der Mod müsst ihr nur kurz im Spiel die Taste F5 drücken und schon stehen euch die Möglichkeiten offen.

Der Modder nathdev hält sich auch noch offen, weitere Einstellungsmöglichkeiten nachzureichen. Beispielsweise spielt er mit dem Gedanken, auch die Zauberstab-Anpassung in die Mod zu inkludieren.

Apropos Anpassung: Wenn ihr Hogwarts Legacy mit Mods nach euren Wünschen gestalten wollt, dann haben wir hier einige Empfehlungen für euch:

Seid ihr mit eurem Charakter zufrieden oder schnappt ihr euch die Mod, damit ihr endlich ins einzig wahre Haus Ravenclaw wechseln könnt? Vielleicht gefällt euch aber auch eure Augenpartie nicht mehr so gut? Was würdet ihr euch an Einstellungsmöglichkeiten noch wünschen, die im aktuellen Charakter-Editor nicht enthalten sind? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!