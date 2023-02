Zu viele Spinnen in Hogwarts Legacy? Eine Mod liefert eine etwas eigenwillige Lösung

Spinnen sind super, aber nicht jeder ist unbedingt ein Fan von den Krabbelviechern. Trotzdem oder gerade deswegen gehören die achtbeinigen Tierchen zu den beliebtesten Gegnern in Videospielen, mit denen wir es zu tun bekommen. So zum Beispiel auch in Hogwarts Legacy, in dem es vor Spinnen geradezu wimmelt.

So hat zum Beispiel auch schon Fritz in seiner Video-Review zum Harry Potter-Rollenspiel bemängelt, dass es die Entwickler mit den Achtbeinern etwas zu gut gemeint haben - und dabei leidet er nicht einmal unter Spinnenangst. Wie es dann wohl Leuten mit einer richtigen Arachnophobie gehen muss? Unseren GameStar-Test in Textform findet ihr übrigens hier:

323 56 Hogwarts Legacy Das perfekte Harry-Potter-Spiel - nur (noch) nicht auf dem PC

Statt Spinnen gegen … Würfel?

Zum Glück kann hier bereits eine erste Mod helfen, denn Hogwarts Legacy bietet (leider) keinen dedizierten Arachnophobie-Modus, wie es zum Beispiel Obsidians Survival-Abenteuer Grounded tut. Modder NorskPL hat auf NexusMods eine Mod zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt, die Abhilfe leistet.

Was die Mod genau tut? NorskPL sorgt dafür, dass sämtliche Spinnen in Hogwarts Legacy durch Würfel ersetzt werden, denen ihr unverändert verschiedene Zauber um die nicht vorhandenen Ohren knallen könnt. Ja, Würfel. Der Modder bittet diesbezüglich um Verständnis, handelt es sich um seine erste Mod auf diesem Gebiet.

Deswegen ist NorskPL auch auf Feedback der Nutzer seiner Mod im Abschnitt Bugs (hehe) auf NexusMods angewiesen, sollten sie beim Spielen mit Arachnophobia Mode auf irgendwelche Probleme oder Hindernisse stoßen. Wie die Mod für Hogwarts Legacy in Aktion aussieht, könnt ihr übrigens in der folgenden Video-Preview ansehen:

Müssen dabei nur wir an das Guardians of the Galaxy-Spiel von Eidos Montreal denken, in der außerirdische Würfel zu wiederkehrenden Gegnern gehören? Um die Mod zu nutzen müsst ihr übrigens einfach nur über einen Account bei NexusMods verfügen, die Dateien runterladen, entpacken und in euren Spieleordner werfen. Falls ihr dabei auf Probleme stößt, hat NorskPL sogar ein Video-Tutorial parat. Zur Mod selbst kommt ihr unter diesem Link.

Die wichtigsten Infos zu Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy ist nach einer ersten Early Access-Phase seit dem 10. Februar 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S verfügbar. Wie gut das Harry Potter-Rollenspiel letztendlich geworden ist, erfahrt ihr in unserem ausführlichen GameStar-Test. Auf Steam gehen übrigens derweil die Spielerzahlen und das positive Feedback der Nutzer durch die Decke.

Trotzdem kann es gerade auf dem PC immer wieder zu technischen Problemen kommen, wobei unser Tuning-Guide oder sogar ein besonders kurioser Trick helfen kann. Eine Übersicht zu all unseren Guides, Tipps und Tricks für Hogwarts Legacy findet ihr in der folgenden Übersicht:

1 1 Hogwarts Legacy All unsere Tipps zu Rätseln, Sammelaufgaben und Technik

Was haltet ihr von dem exzessiven Spinnenaufkommen in Hogwarts Legacy: Zu viel? Zu wenig? Oder genau richtig? Lasst uns außerdem in den Kommentaren wissen, ob ganz allgemein Entwickler mehr Rücksicht auf Spieler mit Arachnophobie nehmen sollten - so, wie es zum Beispiel schon das Studio hinter Grounded Insomniac Games gezeigt hat.