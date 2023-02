Hogwarts Legacy: Endlich Ruhe! Mod lässt Flohflammen-Frau verstummen

Hallo! Schön, euch zu sehen! Wusstet ihr, wie umständlich das Reisen vor der Erfindung von Flohpulver war? Wenn ihr Hogwarts Legacy spielt, dann habt ihr garantiert auch schon mitbekommen, wie sehr sich Ignatia Wildsmith freut, in eurem Handbuch aufzutauchen!

Die Erfinderin des Flohpulvers und damit des Schnellreisesystems der Zaubererwelt ist in der Hogwarts Legacy-Community dafür bekannt, überaus nervig zu sein. Sie wirft den Hexen und Zauberern nämlich stundenlang die immergleichen Sprüche an den Kopf.

Wenn euch das genauso in den Wahnsinn treibt, dann bringt eine Mod endlich die Erlösung.

Kontroverse um J.K. Rowling Kommentare der Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling über trans Personen führten wiederholt zu Kontroversen. Dieser Artikel erklärt Rowlings Aussagen und fasst Reaktionen von Betroffenen zusammen. Die Autorin ist nicht direkt an der Entwicklung von Hogwarts Legacy beteiligt, profitiert aber durch die Markenrechte indirekt von Gewinnen der Marke Harry Potter.

Silencio! Mod bringt Ruhe nach Hogwarts

»Silencio- Floo Lady Silencer« lässt Ignatia wie durch Zauberei verstummen - und zwar in allen Sprachen. Wenn ihr mit der installierten Mod an den Schnellreisepunkten vorbeilauft, könnt ihr ganz entspannt die Stille genießen.

So installiert ihr die Mod:

Ladet die Mod auf Nexusmods herunter Entpackt die Mod-Datei hier: SteamLibrary\steamapps\common\Hogwarts Legacy\Phoenix\Content\Paks\ Fertig!

Das große Silencio geht weiter: Nach Erstellen der Mod erhält der Entwickler nicht nur überaus viel Dank aus der Community, sondern auch weitere Anfragen, noch mehr repetitive Sprüche aus dem Spiel zu entfernen. Der Modder stellte übrigens auch schon eine weitere Mod zur Verfügung, die die Tonspur beim Zaubern von Revelio ausblendet.

Auch abseits vom Zaubern wirft unsere Spielerfigur ständig mit den gleichen Sprüchen um sich, wenn wir etwa gegen Spinnen kämpfen oder eine Höhle betreten. Hogwarts Legacy gibt damit noch viel Potenzial für weitere Silencio-Mods her.

Ist die Mod etwas für euch? Oder stört euch Ignatia gar nicht so sehr? Und was würdet ihr am liebsten im Spiel stummschalten? Erzählt es uns doch gerne in den Kommentaren!