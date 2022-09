Neues Rollenspiel Homestead Arcana vereint Stardew Valley mit Zauberei

Gerade erst frisch angekündigt wurde das neue Rollenspiel Homestead Arcana, das euch in die Rolle einer mächtigen Hexe schlüpfen lässt. Die kämpft gegen das rätselhaftes Miasma, das die sie umgebende Natur verdirbt. Gleichzeitig kümmern wir uns aber auch um unseren idyllischen Garten und sorgen dafür, dass dieser wächst und gedeiht. Wir stellen euch den Titel kurz vor und zeigen natürlich den ersten Trailer.

Stardew Valley mit Zauberei?

Im ersten Trailer zu Homestead Arcana sehen wir bereits grob, wie das Spiel funktionieren wird: Wir erforschen die Fantasy-Welt und befreien sie vom Einfluss des bösartigen Miasma. Außerdem sammeln und entdecken wir neue Zaubersprüche und Pflanzen. Letztere kultivieren wir dann in unserem Garten und legen dort weitere Felder und Beete an.

Screenshots und die Steam-Beschreibung verraten außerdem noch einige weitere Details zu Homestead:

Die Welt: Das Miasma ist offenbar ziemlich gefährlich, denn in den verseuchten Gegenden lauern auch gefährliche Kreaturen, die wir wahrscheinlich bekämpfen können. Außerdem gibt es wohl auch interessante Orte wie dieses anscheinend verlassene Anwesen im Screenshot weiter unten zu entdecken. Zudem können wir wohl auch mit dem Besen durch die Welt fliegen:

Spellcrafting: Offenbar können wir auch unsere eigenen Zaubersprüche erstellen, Details sind aber noch nicht bekannt.

Tierischer Begleiter: Auf unseren Reisen dabei ist auch unsere Katze Huckleberry. Die unterstützt uns wohl auch bei der Zurückdrängung des Miasmas. Welche besonderen Fähigkeiten der Vierbeiner besitzt, wird aber noch nicht verraten.

Das war es auch schon mit den ersten Informationen zu Homestead Arcana. Wenn euch Hexen und düstere Mysterien gefallen, dann schaut euch auch an, welche Geheimnisse wir im ersten Trailer zum neu angekündigten Mittelalter-Assassin's Creed gefunden haben.

Wie gefällt euch der erste Blick auf Homestead Arcana? Würdet ihr euch mal wieder über eine idyllische Farming-Sim mit einem solchen Setting freuen? Oder sprechen euch Hexen und die Optik des Spiels so gar nicht an? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!